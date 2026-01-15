Κιαπίνι: «Σημαντική νίκη, ευχάριστο το σερί, όμως δεν έχουμε κατακτήσει τίποτα»

Ο Παναθηναϊκός «δίπλωσε» τις νίκες με 3-0 κόντρα στην Μπράγκα στο Μετς (15/1) και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «8» του CEV Challenge Cup, όπου περιμένει ο Ερυθρός Αστέρας.

Με τη λήξη της ρεβάνς, ο Αλεσάντρο Κιαπίνι και η Μικάγια Γουάιτ δήλωσαν:

Αρχικά, ο Ιταλός προπονητής του «τριφυλλιού»: «Σίγουρα είναι μια σημαντική νίκη και πρόκριση κόντρα σε έναν αξιοσημείωτο αντίπαλο. Είχαμε καλή εμφάνιση και τη συνδυάσαμε με ουσία. Σίγουρα έχουμε ένα νικηφόρο σερί και αυτό είναι ευχάριστο, όμως δεν έχουμε κατακτήσει τίποτα. Εμείς προετοιμαζόμαστε συνεχώς για αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν και θα κρίνουν πολλά σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Από τη μεριά της, η Αμερικανίδα ακραία πρόσθεσε: «Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη και σίγουρα είμαστε χαρούμενες για το αποτέλεσμα και την πρόκριση. Ωστόσο κοιτάμε τα επόμενα ματς και θέλουμε συνέχεια νίκες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα από δω και πέρα».