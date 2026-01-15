Ο Πανιώνιος Betsson παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο και επικράτησε με 3-0 σετ της Εσκίμο στο κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας», εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκριση στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup.

Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς είχε ήδη βάλει γερές βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα στη Σεβίλλη, όπου είχε επικρατήσει με 3-0 σετ, και στη Νέα Σμύρνη ολοκλήρωσε τη δουλειά κατακτώντας τα σετ που χρειαζόταν, «σφραγίζοντας» έτσι την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Παρά την απουσία της αρχηγού, Ιωάννας Καρέλια, η οποία παρέμεινε εκτός λόγω τραυματισμού που αποκόμισε στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Πανιώνιος παρουσίασε σοβαρό και συγκεντρωμένο πρόσωπο και πήρε τη νίκη.

Στην επόμενη φάση, ο Πανιώνιος Betsson θα βρει απέναντί του την Ολυμπιάδα Νεάπολης, η οποία πήρε την πρόκριση αποκλείοντας την Οστράβα με δύο νίκες (3-0, 3-2).

Το ματς

Ο «Ιστορικός» μπήκε με εντυπωσιακό ρυθμό στο πρώτο σετ και έχτισε από νωρίς σημαντική διαφορά, φτάνοντας να προηγείται με 20-12. Παρά την αντεπίθεση της Εσκίμο, που ισοφάρισε σε 23-23 και έβαλε πίεση στο φινάλε, η ομάδα της Νέας Σμύρνης έδειξε χαρακτήρα και πήρε το σετ με 26-24.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Ωστόσο, ο Πανιώνιος Betsson ήταν πιο αποφασιστικός στα κρίσιμα σημεία και με σερί πόντων στο τέλος «καθάρισε» το σετ με 25-17, σφραγίζοντας τη μεγάλη πρόκριση και συνεχίζοντας το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Στο τρίτο σετ, με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, ο Πανιώνιος μπήκε εξίσου δυναμικά και προηγήθηκε γρήγορα με 6-2 και 12-5. Η Εσκίμο προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι «κυανέρυθρες» δεν επέτρεψαν την ανατροπή, άνοιξαν ξανά τη διαφορά (18-11, 22-14) και έφτασαν στο τελικό 25-16, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με εμφατικό 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-9, 21-12, 26-24

2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-17, 25-17

3ο σετ: 8-3, 16-10, 21-13, 25-16

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 48 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Εσκίμο προήλθαν από 43 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (26-24, 25-17, 25-16) σε 79'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. - 25% άριστες), Νομικού 7 (4/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 18 (15/24 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 15% άριστες), Ραχίμοβα 20 (12/33 επ., 3 άσσοι, 5 μπλοκ), Λαμπρούση 5 (5/11 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 63% υπ. - 58% άριστες), Φλιάκου, Αγγελοπούλου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ).

ΕΣΚΙΜΟ (Ρικάρντο Φερνάντες): Μπούρσε 10 (10/26 επ.), Φρίας 6 (6/20 επ., 35% υπ. - 25% άριστες), Πέρες 13 (13/25 επ., 38% υπ. - 29% άριστες), Δελαγραμμάτικα 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ),, Χέρμαν 2 (2/3 επ.), Σάνσο 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ) / Ορέχας (λ, 33% υπ. - 17% άριστες), Προλ 2 (2/5 επ.), Πλάζα.