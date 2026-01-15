ΑΕΚ: Ενίσχυση με την Σίντνι Σέτναν

Στην απόκτηση της Αμερικανίδας κεντρικού Σίντνι Σέτναν προχώρησε η ομάδα βόλεϊ Γυναικών της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Σίντνι Σέτναν. Η 23χρονη (12/12/2002) Αμερικανίδα κεντρικός, ύψους 1.96μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Σίντνι Σέτναν έχει αγωνιστεί στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ (2022-23), πανηγυρίζοντας το Πρωτάθλημα Περιφέρειας Ατλαντικού, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Ντακότα (2023-2026), με την οποία κατέκτησε το Summit League Conference τόσο το 2025, όσο και το 2026.

Σίντνι, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!