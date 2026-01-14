Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τον σπουδαίο Τόμπιας Κρικ!

Η Καλαμάτα λίγο μετά την ήττα από τον Μίλωνα, προχώρησε σε κίνηση ματ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γερμανού διεθνούς κεντρικού, Τόμπιας Κρικ!

Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων παικτών στη συγκεκριμένη θέση.



Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:



«Η ομάδα ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Tobias Krick για τη συνέχεια της σεζόν! Ο 27χρονος διεθνής Γερμανός κεντρικός μπλοκέρ (γεν. 22/10/1998, Bingen am Rhein), με ύψος 2,13 m, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς παγκοσμίως.



Έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα, φορώντας τη φανέλα των United Volleys Frankfurt (Γερμανία), Top Volley Cisterna (Ιταλία), Valsa Group Modena (Ιταλία) και πιο πρόσφατα των Berlin Recycling Volleys



Έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα, φορώντας τη φανέλα των United Volleys Frankfurt (Γερμανία), Top Volley Cisterna (Ιταλία), Valsa Group Modena (Ιταλία) και πιο πρόσφατα των Berlin Recycling Volleys. Με την εθνική του ομάδα έχει να επιδείξει πλήθος συμμετοχών σε όλα τα κορυφαία διεθνή τουρνουά. Καλωσόρισες στην οικογένεια της ομάδας ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea, Tobias!».