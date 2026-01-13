Καραμαρούδης: «Είχαμε πολλά κενά τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός» (vid)

Οι δηλώσεις του βοηθού προπονητή του Παναθηναϊκού, Παύλου Καραμαρούδη, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά με 2-0 στα σετ, αλλά ο Ολυμπιακός με φοβερή ανατροπή επικράτησε με 3-2 και έκανε δικό του το Super Cup.

Ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού, Παύλος Καραμαρούδης ανέφερε μετά το ματς ότι οι «πράσινοι» είχαν πολλά κενά τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι «ερυθρόλευκοι» και συνέβη η ανατροπή.

Όσα είπε ο Καραμαρούδης:

«Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε τον τίτλο. Ήταν ένα δυνατό και καλό ματς. Εμείς ξεκινήσαμε πολύ καλά με εξαιρετικό σέρβις και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Με την πάροδο του χρόνου όμως το ποσοστό μας άρχισε να μειώνεται και η υποδοχή μας είχε κενά. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και έκανε ένα come-back. Συγχαρητήρια και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα το ματς με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή, θα παίζουμε με τον Ολυμπιακό μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εκείνα θα είναι άλλο ματς, θα συγκεντρωθούμε, θα μαζέψουμε τις δυνάμεις μας και θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ματς σαν όλα τα άλλα».