Η «Χρυσή Βίβλος»: «Έπιασε» τον Ηρακλή ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή στο Μαρκόπουλο από 0-2 σε 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το Σούπερ Καπ για τέταρτη φορά στην ιστορία του, όσες ο πολυνίκης Ηρακλής, αφήνοντας τους «πράσινους» στις δυο. MVP του τελικού ο πασαδόρος Μαξιμιλιάνο Κάβανα.

Η "ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ" 1997: Άρης Α.Σ. (πρωταθλητής) 2000: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής) 2004: Ηρακλής (κυπελλούχος) 2005: Ηρακλής (νταμπλούχος) 2006: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής) 2007: Ηρακλής (πρωταθλητής) 2008: Ηρακλής (πρωταθλητής) 2010: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής) 2021: Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ (κυπελλούχος) 2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής) 2023: ΠΑΟΚ (κυπελλούχος) 2024: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (νταμπλούχος) 2025: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (κυπελλούχος) *Σε παρένθεση ο τίτλος της ομάδας που κατέκτησε το Σούπερ Καπ ΟΙ MVP 2004: - Ματαιώθηκε η βράβευση λόγω επεισοδίων 2005: Μάριος Γκιούρδας (Ηρακλής) 2006: Αμαράλ Ντάντε (Παναθηναϊκός) 2007: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής) 2008: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής) 2010: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός) 2021: Δημήτρης Τζούριτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ) 2022: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 2023: Αξέλ Τρούχτσεφ (Π.Α.Ο.Κ.) 2024: Ντράγκαν Τράβιτσα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ) 2025: Μαξιμιλιάνο Κάβανα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ) ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ 04/10/1997: Βόλος : Άρης - Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8) 07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24) 22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20) 02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) 11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός - Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18) 24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11) 05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13) 15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18) 22/12/2021: Ρόδος: Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 25-27, 27-29) 04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός - Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22) 24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-27 25-21 20-25 25-18 12-15) 05/02/2025: Π. Φάληρο: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20, 25-21) 13/01/2026: Μαρκόπουλο: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2-3 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15)