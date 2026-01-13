Η «Χρυσή Βίβλος»: «Έπιασε» τον Ηρακλή ο Ολυμπιακός

Η "ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ"
1997: Άρης Α.Σ. (πρωταθλητής)
2000: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)
2004: Ηρακλής (κυπελλούχος)
2005: Ηρακλής (νταμπλούχος)
2006: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)
2007: Ηρακλής (πρωταθλητής)
2008: Ηρακλής (πρωταθλητής)
2010: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)
2021: Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)
2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)
2023: ΠΑΟΚ (κυπελλούχος)
2024: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (νταμπλούχος)
2025: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)
*Σε παρένθεση ο τίτλος της ομάδας που κατέκτησε το Σούπερ Καπ
ΟΙ MVP
2004: - Ματαιώθηκε η βράβευση λόγω επεισοδίων
2005: Μάριος Γκιούρδας (Ηρακλής)
2006: Αμαράλ Ντάντε (Παναθηναϊκός)
2007: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)
2008: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)
2010: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)
2021: Δημήτρης Τζούριτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)
2022: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
2023: Αξέλ Τρούχτσεφ (Π.Α.Ο.Κ.)
2024: Ντράγκαν Τράβιτσα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)
2025: Μαξιμιλιάνο Κάβανα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)
ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ
04/10/1997: Βόλος : Άρης - Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)
07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)
22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)
02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)
11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός - Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)
24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)
05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)
15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)
22/12/2021: Ρόδος: Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)
04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός - Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)
24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-27 25-21 20-25 25-18 12-15)
05/02/2025: Π. Φάληρο: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20, 25-21)
13/01/2026: Μαρκόπουλο: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2-3 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15)