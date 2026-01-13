MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)

Βόλεϊ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την σπουδαία ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό από 0-2 σε 3-2 και σήκωσαν το τέταρτο Σούπερ Καπ τους στον... ουρανό του Μαρκόπουλου.

Δείτε στιγμές από την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό ONEX: 

Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)