Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)

Ο «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την σπουδαία ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό από 0-2 σε 3-2 και σήκωσαν το τέταρτο Σούπερ Καπ τους στον... ουρανό του Μαρκόπουλου.

Δείτε στιγμές από την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό ONEX: