Βουρδέρης: «Έχουμε συνηθίσει με την πλάτη στον τοίχο, το αφιερώνω στην κόρη μου» (vid)

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ONEX εξήρε την αυταπάρνηση των παικτών του, οι οποίοι επέστρεψαν από το 0-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό και κατέκτησαν το τέταρτο Σούπερ Καπ, το οποίο αφιέρωσε στην κόρη του, το στήριγμά του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Αντώνης Βουρδέρης στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Κάναμε ότι έχουμε συνηθίσει όλη τη χρονιά, να παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο. Είχα ζητήσει από τα παιδιά να περιμένουμε αντίδραση από τον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν θα τελείωνε μέχρι να πέσει κάτω η τελευταία μπάλα. Το δεύτερο σετ ήταν απογοητευτικό, αλλά αυτοί οι παίκτες έχουν μάθει στα δύσκολα, έχουμε παίκτες για τέτοια μεγάλα παιχνίδια και τελικούς. Αφιερώνω την κατάκτηση στην κόρη μου. Είναι μαζί με τον μπαμπά από την πρώτη μέρα στα γήπεδα, είναι το στήριγμά μου».