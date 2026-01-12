Με το τηλεοπτικό παιχνίδι στην Καλαμάτα ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική και πρώτη του Β’ γύρου στη Volley League, με τον πρωτοπόρο Μίλωνα να επικρατεί με 3-0 της Καλαμάτας, βάζοντας τέλος στο αήττητο των γηπεδούχων στην έδρα τους.

Με το +3 από τη νίκη, ο Μίλωνας έφτασε τους 28 βαθμούς, παραμένοντας μόνος στην κορυφή και ανοίγοντας τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, που ακολουθεί με 24.

Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα γνώρισε την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα της και παρέμεινε στους 12 βαθμούς. Η ομάδα της Μεσσηνίας συνεχίζει να ισοβαθμεί στην 5η θέση με τον ΟΦΗ, ενώ ο Φοίνικας Σύρου ακολουθεί με 10 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο.

Το σύνολο του Σάκη Ψάρρα, παρότι στερήθηκε τις υπηρεσίες του Σχάουτεν και είδε τον Χάκα να αποχωρεί τραυματίας, με τον Νανόπουλο να περνά αναγκαστικά στο παιχνίδι. Οι Αγκάμεζ (12π.) και Πολούγιαν (16π.) ηγήθηκαν επιθετικά, ενώ για την Καλαμάτα ξεχώρισε ο Μάρκου (20π.).

Το ματς

Στο πρώτο σετ, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά από τη γραμμή του σερβίς και πήραν αρχικό προβάδισμα (7-4). Ωστόσο, ο Μίλωνας βρήκε γρήγορα ρυθμό, σταθεροποίησε την υποδοχή του και πίεσε έντονα από το σερβίς. Τα πολλά λάθη της Καλαμάτας έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ξεφύγουν και να φτάσουν άνετα στο 25-16.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου να παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη. Λιγότερα λάθη και προβάδισμα με 19-17 έβαλαν τις βάσεις για την ισοφάριση. Εκεί, όμως, μίλησε η ψυχραιμία του Μίλωνα, που με εντυπωσιακό σερί 6-1 γύρισε το σετ και το έκλεισε με 25-22, κάνοντας το 2-0.

Το τρίτο σετ ήταν και το πιο αμφίρροπο της αναμέτρησης. Ο Μίλωνας διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα, όμως η Καλαμάτα αντέδρασε και έφερε το σετ στα ίσα (19-19). Το φινάλε εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και κρίσιμες φάσεις. Ο Νανόπουλος είχε καθοριστική παρουσία στο μπλοκ, ενώ ο Αγκάμεζ έδωσε τις λύσεις στην επίθεση, με τους Νεοσμυρνιώτες να επικρατούν τελικά με 29-27.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Καννελίδης, Επόπτες: Τουκτούκας, Κοσμάς, Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 13-16, 16-21, 16-25

2ο σετ: 5-8, 14-16, 20-21, 22-25

3ο σετ: 5-8, 13-16, 19-21, 27-29

*Οι πόντοι της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 3 άσσους, 37 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 5 άσσους, 36 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 22-25, 27-29) σε 83'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1 άσσος), Μάρκου 20 (16/39 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. - 38% άριστες), Χόρβαθ 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ. - 40% άριστες), Μανωλάκης 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ) / Ντάκουρης (λ, 56% υπ. - 38% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Παύλου.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 8 (6/8 επ., 2 μπλοκ), Χερ, Πετρέας 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 12 (9/24 επ., 3 μπλοκ), Πολουγιάν 16 (10/23 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. - 38% άριστες), Χάκας 6 (5/11 επ., 1 άσσος, 33% υπ. - 21% άριστες) / Βελούδης (λ, 55% υπ. - 45% άριστες), Νανόπουλος 1 (1 μπλοκ).

Το πανόραμα της 10ης αγωνιστικής της Volley League

Αποτελέσματα:

Σάββατο 10/01

ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου - Παναθηναϊκός 0-3 (15-25, 17-25, 16-25)

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 3-1 (31-29, 25-16, 22-25, 25-21)

Κυριακή 11/01

Κηφισιά - ΟΦΗ 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-19)

Φοίνικας Σύρου - ΠΑΟΚ 2-3 (17-25, 25-22, 21-25, 25-22, 12-15)

Δευτέρα 12/01

Καλαμάτα - ΑΟΝΣ Μίλων 0-3 (16-25, 22-25, 27-29)

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):