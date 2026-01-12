Βουρδέρης: «Σημαντικός τελικός, κίνητρο για τον Ολυμπιακό που είναι κάτοχος του τίτλου»

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει τον πρωταθλητής Ελλάδας Παναθηναϊκό στον αυριανό, τελικό του Super Cup στο Μαρκόπουλο, με τον προπονητή της ομάδας, Αντώνη Βουρδέρη και λίμπερο, Δημήτρη Τζιάβρα, να ξεκαθαρίζουν στη συνέντευξη Τύπου, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ορίζοντας εκτός από το τρόπαιο.

Θυμίζουμε ότι ο στο πρώτο κρας τεστ των δύο ομάδων, στο League Cup «Nίκος Σαμαράς», ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί με τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.



Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αντώνης Βουρδέρης, αναφερόμενος στον τελικό, τόνισε: «Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ερχόμαστε σε ένα παραδοσιακό γήπεδο βόλεϊ, σε ένα γήπεδο που μυρίζει έντονα βόλεϊ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη λίγκα, γιατί το Super Cup είναι μία διοργάνωση που είχε λείψει και όχι απλά επανήλθε, αλλά καθιερώνεται κιόλας. Σε ότι αφορά τον αγώνα δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται σε ένα ματς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε οι κάτοχοι του περσινού τίτλου. Οι τακτικές είναι μέχρι ένα σημείο, αλλά στη συνέχεια μπαίνει η προσωπικότητα των αθλητών και εκεί θα κριθεί το ποιος θα σηκώσει την κούπα. Η Παρασκευή είναι πάρα πολύ μακριά, υπάρχει μόνο το αυριανό ματς. Είδαμε σε ένα πολύ μικρό διάστημα πολύ διαφορετικές εικόνες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αν είναι ακόμη Γενάρης και έχουμε δει δύο διαφορετικά αποτελέσματα, φανταστείτε το τι μπορεί να ακολουθήσει».









Mε τη σειρά του ο λίμπερο του Ολυμπιακού, Δημήτρης Τζιάβρας, ανέφερε: «Ευχαριστούμε τον Δήμο Μαρκοπούλου για τη φιλοξενία. Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για μας, χαιρόμαστε να παίζουμε τέτοια ματς αλλά και μέσα από αυτά γινόμαστε καλύτεροι, Έχουμε μία σημαντική σειρά αγώνων και ματς όπως το αυριανό θα μας δώσουν ώθηση για να μπορέσουμε να πάρουμε και άλλα σημαντικά αποτελέσματα. Το βιώνουμε όπως κάθε ντέρμπι με πολύ μεγάλη ένταση, μακάρι να παίζαμε με γεμάτα γήπεδα, για εμάς θα ήταν ακόμη καλύτερο. Αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα είναι η ψυχολογία και ο χαρακτήρας που θα βγάλει η ομάδα».