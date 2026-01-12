Παπαγεωργίου στο SDNA: «Πήραμε μια μεγάλη νίκη, θα είναι πιο διαβασμένη στην ρεβάνς η Μπράγκα»

Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου ύστερα τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ απέναντι στον Πανιώνιο Betsson, μιλώντας στο SDNA ανέφερε ποια στοιχεία ήταν αυτά που έφεραν το νέο θετικό αποτέλεσμα, ενώ σχολίασε και τι θα πρέπει να προσέχουν οι «πράσινες» στον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Μπράγκα για τους «16» του Cev Challenge Cup.

Νέα σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκού ο οποίος λύγισε τον Πανιώνιο Betsson στο tie break και πανηγύρισε την 13η νίκη του σε ισάριθμα ματς στην Volley League γυναικών.

Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση έχοντας 10 πόντους (7/13 επιθέσεις και 3 μπλοκ), βοηθώντας το «τριφύλλι» να παραμείνει αήττητο. Η Ελληνίδα Κεντρικός μίλησε στο SDNA μετά την αναμέτρηση, λέγοντας ότι η αποφασιστικότητα και το καθαρό μυαλό έφεραν τη νίκη, επίσης μίλησε και για τον επερχόμενο αγώνα εναντίον της Μπράγκα για τους «16» του Cev Challenge Cup.

Αναλυτικά όσα είπε στο SDNA η Κεντρική του «τριφυλλιού»:

Ποια στοιχεία σας έφεραν αυτή την δύσκολη νίκη;

Σε όλη την διάρκεια του ματς παίξαμε καλά, είχαμε κάποια κενά σημεία στις αρχές του τρίτου και τέταρτου σετ για αυτό κυνηγάγαμε τον Πανιώνιο στο σκορ. Από εκεί και πέρα ξέραμε ότι απέναντι είναι μια εξαιρετική ομάδα, πολύ καλά στημένη που δεν μας άφηνε πολλά περιθώρια. Η αποφασιστικότητα μας και το καθαρό μυαλό έφεραν τη νίκη.

Παρότι είχατε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα ύστερα όπως ανέφερες είχατε κάποια κενά στην απόδοση σας. Που οφείλεται αυτό;

Δεν ξέρω αν είναι θέμα ενέργειας ή ψυχολογίας. Όταν παίζεις κόντρες σε τέτοιες ομάδες που ξέρεις ότι είναι γεμάτες αθλήτριες με εμπειρία και καλές, περιμένεις να αντιδράσουν. Όταν έγινε αυτό εμείς δεν είμασταν όσο έτοιμες σαν τα προηγούμενα σετ. Ωστόσο και σε αυτά τα σετ προσπαθήσαμε να κάνουμε την ανατροπή.

Στο tie break ήσασταν εξαρχής κυρίαρχες. Ήταν το μπλοκ αυτό που σας έδωσε την κατάκτηση του σετ;

Από την αρχή είχαμε μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Στο πέμπτο σετ μπήκαμε με καθαρό μυαλό από νωρίς, για αυτό το μπλοκ άμυνα μας λειτούργησε πολύ καλύτερα, κρατήσαμε σερβίς, επιθετικά είχαμε πάλι επιλογές. Οπότε θεωρώ ήταν ένα συνολικό αποτέλεσμα.

Ακολουθεί η ρεβάνς για τους «16» του Cev Challenge Cup κόντρα στην Μπράγκα, χρειάζεστε 2 σετ για την πρόκριση. Θα είναι πιο δύσκολο αυτό το ματς από ότι ήταν το πρώτο;

Η Μπράγκα είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, το δεύτερο σετ να θυμίσω στην Πορτογαλία είχε λήξει 32-34. Σίγουρα θα είναι πιο διαβασμένες και θα έρθουν να τα δώσουν όλα. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, να προκριθούμε στην επόμενη φάση της Ευρώπης και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να πραγματοποιηθεί αυτό.