Κιαπίνι «Ήταν μια σπουδαία νίκη και σίγουρα μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση»

Όσα δήλωσε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι μετά την εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 επί του Πανιώνιου Betsson.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και λύγισε τον Πανιώνιο Betsson με 3-2 σετ και παρέμεινε στην πρώτη θέση της Volley League γυναικών.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του «τριφυλλιού», Αλεσάντρο Κιαπίνι μετά το ματς:

«Ήταν μια σπουδαία νίκη για εμάς η σημερινή και σίγουρα μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είχαμε την ευκαιρία μας να κατακτήσουμε το ματς στα τρία σετ όμως δεν το καταφέραμε. Για εμάς ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο τάι μπρέικ όμως δείξαμε χαρακτήρα και τα καταφέραμε. Είναι μια νίκη που μας δίνει χαρά και τώρα κοιτάμε το ματς με τη Μπράγκα».