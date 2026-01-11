Μια ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις

Το πιο ιδιαίτερο άθλημα του κόσμου μπορεί να θεωρείται το βόλεϊ καθώς Παναθηναϊκός και Πανιώνιος επιβεβαίωσαν ότι την ίδια μέρα, στο ίδιο ματς μπορείς να είσαι πολύ καλός και πολύ κακός ταυτόχρονα. Οι πράσινες ωστόσο επιβεβαιώνουν για ακόμα μια εβδομάδα πως είναι μια ομάδα μοντέλο που καταφέρνει με κάθε τρόπο να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, να κερδίζει και τον κακό της εαυτό πέρα από τον αντίπαλο και εξακολουθεί να αγνοεί την ήττα.

Ένα παιχνίδι με πολλές πρωταγωνίστριες ήταν αυτό μεταξύ Παναθηναϊκού και Πανιωνίου και φυσικά ένα παιχνίδι που αν έβλεπε κανείς ένα μόνο σετ θα μπορούσε να βγάλει τελείως διαφορετικά συμπεράσματα από τη συνολική εικόνα. Για δύο σετ ο Παναθηναϊκός έκανε… πάρτι, για δύο σετ ο Πανιώνιος ήταν το «αφεντικό» αλλά στο τάι μπρέικ, εκεί που όλα κρίνονται, οι πράσινες απέδειξαν ότι η δύναμη της ομάδας και του συνόλου είναι το μεγαλύτερο αγαθό στον ομαδικό αθλητισμό.

Μετά από μια αναμέτρηση σαν αυτή δεν γίνεται να μείνει κανείς αδιάφορος από την εντυπωσιακή συνεισφορά της Σάμανταν. Οι 17 πόντοι από μία κεντρικό και τα 8 kill blocks είναι από μόνα τους κάτι υπερπολύτιμο αλλά η επίδρασή της στο παιχνίδι δεν περιορίζεται εκεί. Οι επιθέσεις του Πανιωνίου που χάλασε ήταν πολλαπλάσιες από τους 17 πόντους κάτι που μεταφράζεται και αλλιώς. Όταν μία κεντρικός έχει μονίμως επαφή με τη μπάλα, σε κάθε επίθεση και σε κάθε ράλι αυτό μεταφέρει έξτρα πίεση και άγχος στην αντίπαλη πλευρά και το είδαμε σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα όταν ο Πανιώνιος είτε έκανε λάθη στις επιθέσεις του είτε περνούσε τη μπάλα προσεκτικά προσφέροντας κόντρα μπάλες στις πράσινες.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός και είναι έργο Κιαπίνι, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι η αξιοποίηση του ρόστερ του. Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου έχει κάνει εξαιρετικό μοίρασμα στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς και έχει αξιοποιήσει κάθε συμπαίκτριά της. Ωστόσο μία από τις… ηρωίδες του αγώνα θα μπορούσε να είναι η αντικαταστάτριά της, η Εύα Τάνη, αλλά και η Ράπτη. Η Τάνη μπήκε στο ματς για να δώσει το κάτι διαφορετικό και για να πιέσει από το σερβίς της. Η Ράπτη επίσης αξιοποιήθηκε για το σερβίς της αλλά και για την υποδοχή της. Αμφότερες όχι μόνο έβγαλαν σε πέρας την αποστολή που τους δόθηκε από τον Ιταλό κόουτς αλλά λίγο έλλειψε να οδηγήσουν σε μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε του τρίτου σετ. Δεν είναι πολλοί οι προπονητές που θα έβγαζαν σε ένα κομβικό σημείο μια παίκτρια του επιπέδου της Κωνσταντινίδου για να βάλουν την Τάνη ωστόσο η Τάνη αλλά και η Ράπτη έχουν κερδίσει τις ευκαιρίες τους και παρότι λογίζονται ως αναπληρωματικές στα περισσότερα παιχνίδια είναι πέρα για πέρα καθοριστικές.

Ένα από τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ήταν και η Ραχίμοβα. Η δική της απόδοση σε μεγάλο βαθμό κράτησε τις κυανέρυθρες στα χαμηλά στα δύο πρώτα σετ και η δική της αύρα άλλαξε τα δεδομένα. Όταν στο τρίτο σετ βρήκε ρυθμό έγινε η αρχή και το τέλος του Πανιωνίου και αποτέλεσε την απάντηση στη Σάμανταν. Κόντρα σε έναν αντίπαλο που έκανε θραύση από το μπλοκ η Αζέρα είχε τις λύσεις αξιοποιώντας όλες τις ψηλές μπάλες που της δόθηκαν.

Και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και η αλλαγή πασαδόρου καθώς ενδεχομένως η αστάθεια του Πανιωνίου εξηγείται πολύ απλά. Μπορεί η Στογιλίκοβιτς να είναι μια καλή πασαδόρος και αυτό το είδαμε στο πρώτο μισό της σεζόν αλλά φάνηκε ότι από τη μία μέρα στην άλλη δεν μπορεί να φέρει συγκλονιστικές αλλαγές. Η Γαλλοσέρβα βρίσκεται μόλις λίγες μέρες στην ομάδα της Νέας Σμύρνης και προφανώς όταν αλλάζει η παίκτρια που οργανώνει όλο το παιχνίδι να χρειάζεται και η απαραίτητη προσαρμογή. Η Φλιάκου μπορεί να μην είναι το πρώτο… βιολί αλλά όπως και στην περίπτωση της Τάνη είναι και αξιόπιστη αλλά και επιδραστική αφού ήταν ξεκάθαρο πως όταν πέρασε στο παιχνίδι έγινε καλύτερη και η Ραχίμοβα και η Ριστίσεβιτς και η Ατανασίγιεβιτς.

Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει ως τώρα γιατί έχει απόλυτη πειθαρχία. Αξιοποιεί στην αθλητικότητα της Γουάιτ, τη σταθερότητα της Λαμπκόφσκα, της εξυπνάδα της Παπαγεωργίου αλλά και την ενέργεια της Μπένετ. Είναι ένα σύνολο που φτιάχτηκε με βάση τις αρετές των παικτριών και τις επιθυμίες του προπονητή. Ο Πανιώνιος, από την άλλη, γέμισε το ρόστερ με σπουδαίες αθλήτριες, με εμπειρία και βαρύ βιογραφικό αλλά που ακόμα δε φαίνεται να έχουν κουμπώσει όλες μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι που κατάφερε να κάνει ο Κιαπίνι στον Παναθηναϊκό δηλαδή να φτιάξει το παζλ των πρασίνων ταιριάζοντας τα κομμάτια άψογα μεταξύ τους και αυτό είναι που έχει φέρει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας ως τώρα.

Παρόλα αυτά αν οι δύο ομάδες ξανασυναντηθούν θα είναι είτε στα πλέι οφ (πιθανώς ακόμα και σε τελικούς της Volley League) είτε σε νοκ άουτ αγώνες Κυπέλλου είτε σε διπλούς αγώνες στο Challenge Cup. Εκεί σβήνονται οι νίκες της regular season και μετράει κάθε μικρή ή μεγάλη λεπτομέρεια. Και σίγουρα ο Πανιώνιος δε θα επαναλάβει τα ίδια λάθη.