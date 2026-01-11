Η Κηφισιά έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί αποτελεσμάτων και επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-1 σετ στο κλειστό γυμναστήριο «Ζηρίνειο», για τη 10η αγωνιστική της Volley League.

Η νίκη αυτή ήταν η δεύτερη φετινή για την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, μετά το 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη 2η αγωνιστική, αποτέλεσμα που ανέβασε την ομάδα του Νίκου Ζαλμά στους 6 βαθμούς. Στον αντίποδα, ο ΟΦΗ παρέμεινε στους 12 βαθμούς, ισόβαθμος στην 5η θέση με την Καλαμάτα 80 Affidea.

Σε ατομικό επίπεδο, ξεχώρισε η εμφάνιση του Φράγκου, ο οποίος, πέρα από τους 14 πόντους που σημείωσε, συνέβαλε καθοριστικά και στην υποδοχή. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπάνοφ με 20 πόντους.

Από την πλευρά του ΟΦΗ, μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ, η ομάδα δεν κατάφερε να πιέσει αποτελεσματικά από το σερβίς ούτε να βρει εύκολες λύσεις στην επίθεση. Ο Μιχαήλοβιτς ξεχώρισε επιθετικά για τους Κρητικούς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και, αξιοποιώντας το αποτελεσματικό τους μπλοκ (12-16), κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με 25-22, βάζοντας από νωρίς πίεση στους γηπεδούχους.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη. Η Κηφισιά προηγήθηκε με 15-12, όμως ο ΟΦΗ αντέδρασε, ισοφάρισε και πέρασε μπροστά με 21-20. Εκεί, οι γηπεδούχοι έδειξαν ψυχραιμία και με σερί 5-1 γύρισαν το σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με 25-22.

Στο τρίτο σετ, οι Κρητικοί είχαν τον έλεγχο μέχρι τα μέσα, όμως η Κηφισιά ανέβασε ρυθμό και προηγήθηκε με 18-15. Ο ΟΦΗ απάντησε, πέρασε μπροστά με 22-20, αλλά το σετ είχε ακόμη δρόμο. Με νέα ανατροπή, οι γηπεδούχοι πήραν το σετ με 25-23 και έκαναν το 2-1.

Παρόμοιο σκηνικό εκτυλίχθηκε και στο τέταρτο σετ. Ο ΟΦΗ διατήρησε το προβάδισμα στο πρώτο μισό, όμως η Κηφισιά επέστρεψε, πέρασε μπροστά με 16-14 και, παρά την ισοφάριση σε 18-18, «έτρεξε» ένα καθοριστικό σερί 5-0. Με το τελικό 25-19, οι γηπεδούχοι σφράγισαν μια πολύτιμη νίκη και πανηγύρισαν το 3-1 σετ, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα με εμφατικό τρόπο.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Σωνάκης, Δημόπουλος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 12-16, 21-19, 22-25

2ο σετ: 8-6, 16-14, 20-21, 25-22

3ο σετ: 5-8, 16-15, 20-21, 25-23

4ο σετ: 5-8, 16-14, 21-18, 25-19

* Οι πόντοι του Α.Ο.Π. Κηφισιάς προήλθαν: 7 άσσοι, 51 επιθέσεις (50% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ, 32 λάθη αντιπάλων και του Ο.Φ.Η. οι πόντοι προήλθαν: 3 άσσοι, 50 επιθέσεις (46% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-19) σε 120΄.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10π. (9/22επ., 1 άσσος, 41%υπ., 23%αρ.), Μπάνοφ 20 (15/36επ., 3 μπλοκ, 2 άσσοι), Στάνκοφ 3 (3/5επ.), Ρανγκέλ 8 (6/8επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Φράγκος 14 (10/19επ., 1 μπλοκ, 3 άσσοι, 55%υπ., 25%αρ.), Μπόρις 8 (6/7επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ. – 35%υπ., 22%αρ.), Μπαρντακτζιάν, Σπυριούνης 2 (2/3επ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαγγελόπουλος.

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μακίνεν 13π. (9/21επ., 3 μπλοκ, 35%υπ., 22%αρ.), Μολίνα 16 (14/31επ., 2 μπλοκ, 46%υπ., 14%αρ.), Μιχαήλοβιτς 23 (20/36επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 5 (3/8επ., 2 μπλοκ), Σταθέλος 1 (1/7επ.), Μίτιτς 3 (3/5επ.) / Συναδινός (λ. – 63%υπ., 48%αρ.), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.