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Σταθερά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, στο -2 ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής

Βόλεϊ
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Με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανιώνιο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι και αυτή τη φορά, οι «πράσινες» ήταν εκείνες που χαμογέλασαν, επικρατώντας στο τάι μπρέικ με 3-2 στο κλειστό του Μετς, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές.

Στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας καθαρά με 3-0 του Άρη. Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στο ΑΟ Μαρκοπούλου, φτάνοντας σε άνετη νίκη με 3-0 σετ, ενώ η αναμέτρηση ΑΟ Θήρας - Μίλων αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όσον αφορά τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός παραμένει μόνος στην κορυφή με 35 βαθμούς, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 33 βαθμούς.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Πανιώνιος με 28 βαθμούς, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 24.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

  • ΠΑΟΚ F&U - Άρης 3-0 (25-18, 25-22, 25-12)
  • ΑΕΚ - Ηλυσιακός 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15)
  • ΑΟ Θήρας - Μίλων: Αναβολή
  • Θέτις - ΖΑΟΝ 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-10)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

  • Ολυμπιακός - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil 3-0 (25-18, 25-17, 25-14)
  • Παναθηναϊκός - Πανιώνιος Betsson 3-2 (25-16, 25-21, 26-28, 23-25, 15-11)

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες):

  1. Παναθηναϊκός 35
  2. Ολυμπιακός 33
  3. Πανιώνιος 28
  4. ΠΑΟΚ 24
  5. ΖΑΟΝ 22
  6. ΑΟ Θήρας 21 *
  7. ΑΕΚ 21
  8. Θέτις Βούλας 14
  9. Μίλων 12 *
  10. ΑΟ Μαρκοπούλου 8
  11. Άρης 7
  12. Ηλυσιακός 6

* ένα παιχνίδι λιγότερο 

Σταθερά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, στο -2 ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής