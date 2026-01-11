Σταθερά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, στο -2 ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής

Όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι και αυτή τη φορά, οι «πράσινες» ήταν εκείνες που χαμογέλασαν, επικρατώντας στο τάι μπρέικ με 3-2 στο κλειστό του Μετς, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές.
Στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας καθαρά με 3-0 του Άρη. Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στο ΑΟ Μαρκοπούλου, φτάνοντας σε άνετη νίκη με 3-0 σετ, ενώ η αναμέτρηση ΑΟ Θήρας - Μίλων αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Όσον αφορά τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός παραμένει μόνος στην κορυφή με 35 βαθμούς, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 33 βαθμούς.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Πανιώνιος με 28 βαθμούς, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 24.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
- ΠΑΟΚ F&U - Άρης 3-0 (25-18, 25-22, 25-12)
- ΑΕΚ - Ηλυσιακός 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15)
- ΑΟ Θήρας - Μίλων: Αναβολή
- Θέτις - ΖΑΟΝ 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-10)
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
- Ολυμπιακός - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil 3-0 (25-18, 25-17, 25-14)
- Παναθηναϊκός - Πανιώνιος Betsson 3-2 (25-16, 25-21, 26-28, 23-25, 15-11)
Βαθμολογία (σε 13 αγώνες):
- Παναθηναϊκός 35
- Ολυμπιακός 33
- Πανιώνιος 28
- ΠΑΟΚ 24
- ΖΑΟΝ 22
- ΑΟ Θήρας 21 *
- ΑΕΚ 21
- Θέτις Βούλας 14
- Μίλων 12 *
- ΑΟ Μαρκοπούλου 8
- Άρης 7
- Ηλυσιακός 6
* ένα παιχνίδι λιγότερο