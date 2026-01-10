Είχε τα «εργαλεία», έχει και τη μεθοδολογία

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από το Φλοίσβο κάνοντας μια από τις πιο πειθαρχημένες του εμφανίσεις. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος είδε την ομάδα του να ακολουθεί τους δικούς του κανόνες και αυτό είναι σημαντικότερο ακόμα και από τελικό 0-3 και το τρίποντο.

Παιχνίδια σαν αυτό είναι ικανά να πούνε ψέματα και να… παραπληροφορήσουν. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος κατά πολύ του Φλοίσβου αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά. Ο Φλοίσβος έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ άσχημη αγωνιστική κατάσταση και πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του. Πως λοιπόν μπορεί ένα παιχνίδι του δεύτερου στη βαθμολογία με τον δεύτερο από το τέλος να προσφέρει συμπεράσματα;

Προφανώς οτιδήποτε άλλο πέρα από νίκη με καθαρό σκορ θα ήταν πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ταυτόχρονα και μία νίκη με καθαρό σκορ δεν θα ήταν αιτία για πανηγυρισμούς. Οι πράσινοι παρατάχθηκαν στο «Σοφία Μπεφόν» χωρίς τον Θανάση Πρωτοψάλτη αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που τους προβλημάτισε καθώς οι επιλογές του Ανδρεόπουλου λειτούργησαν άριστα.

Αυτό που έγινε σαφές για ακόμα μία φορά είναι πως όταν ο Παναθηναϊκός σερβίρει καλά τότε τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Οι 11 πόντοι από μπλοκ έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με αυτό το στοιχείο. Δεν υπήρχε καμία περιστροφή του Παναθηναϊκού που να αφήνει περιθώρια στην υποδοχή του Φλοίσβου και όταν συμβαίνει αυτό σε μια ομάδα με προβλήματα στην κόντρα μπάλα και αδυναμία στα τελειώματα των φάσεων τότε η παρτίδα τελειώνει εύκολα.

Ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του μπορούν να αισθάνονται ικανοποίηση για έναν πολύ απλό λόγο, κανένας δεν υστέρησε σε ένα παιχνίδι όπου η αδιαφορία και η υπεροψία του φαβορί καραδοκούν και μπορεί να αποτελέσουν παγίδα. Πέρα από την καλή δημιουργία του Σπίριτο και το πληθωρικό παιχνίδι του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου ήταν ελπιδοφόρα και η παρουσία του Γιάντσουκ ως βασικός ακραίος, κάτι που ίσως και να έλλειψε κόντρα στην Πουατιέ. Ο Ουκρανός έχει κάνει αρκετά καλά ματς αλλά δεν έχει την απαραίτητη σταθερότητα που χρειάζεται. Σε μια ομάδα που είχε αρκετές καλές επιλογές στην επίθεση ήταν πολύτιμη η βοήθειά του στην «βρώμικη δουλειά» και σε όσα πρόσφερε αμυντικά χαρίζοντας πολλές καλές ευκαιρίες για κόντρα μπάλες.

Οι πράσινοι έδειξαν άμεση αντίδραση μετά τον αποκλεισμό τους από το CEV Cup και παρότι ένας στόχος χάθηκε υπάρχουν αρκετοί ακόμα στα εγχώρια. Το Σούπερ Καπ είναι ένας από αυτούς και σαφώς δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο στα στρατόπεδο του τριφυλλιού. Πόσω μάλλον όταν αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και ακόμα περισσότερο όταν είναι η ομάδα που τους στέρησε στο Λιγκ Καπ. Η εικόνα του Παναθηναϊκού αφήνει υποσχέσεις για άμεση ανάκαμψη και σίγουρα δημιουργεί τις ιδανικότερες συνθήκες για ένα ντέρμπι τίτλου σε λίγες μέρες.