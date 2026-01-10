Εύκολο τρίποντο απέναντι στον Ηλυσιακό για την ΑΕΚ

Με 3-1 σετ επιβλήθηκε του Ηλυσιακού εντός έδρας η ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι στους πρώτους πόντους (3-2, 6-6, 11-10). Η ΑΕΚ με σερί 4-0 έφτασε στο υπέρ της 15-11, με τις Κλέπκου και Ντιούφ να «καθαρίζουν» κρίσιμες επιθέσεις. Παρά το τάιμ άουτ της αντίπαλης ομάδας, η ομάδα του κόουτς Ταμπουρατζή συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ανέβασε τη διαφορά στους 8 πόντους (19-11). Η Κλέπκου με επίθεση έκανε το 24-15, ενώ η Κιουτσιούκη διαμόρφωσε το 25-17 και το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, η ΑΕΚ είχε το πάνω χέρι, χωρίς όμως να μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη διαφορά (6-5, 10-8). Οι «κιτρινόμαυρες» με την Ντιούφ να τελειώνει επιτυχώς τις επιθέσεις έφτασαν στο +3 (16-13). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενες επέστρεψαν στο σετ, ισοφάρισαν σε 18-18 και πήραν κεφάλι στο σκορ με 19-21. Η Βάλκοβα μείωσε σε 20-21 και 21-24, αλλά τελικώς το σετ χάθηκε (21-25).

Αποφασισμένη να μην χάσει ούτε ένα βαθμό μπήκε στο τρίτο σετ η ΑΕΚ. Το αρχικό 7-3 έγινε πολύ γρήγορα 12-5 και χωρίς δυσκολία η «Ένωση» έκανε το 2-1 στα σετ (25-15).

Όμοια ήταν η εικόνα και στο τέταρτο σετ. Οι παίκτριες του «Δικεφάλου» δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις φιλοξενούμενες, προηγήθηκαν ακόμα και με 13 πόντους διαφορά (18-5) και τελικώς κατέκτησαν το σετ με 25-15.

Διαιτητές: Χλωρός, Μαλλιάρα, Παρατηρητής: Τσιμπινός, Επόπτες: Σφυρίδη, Ράπτη, Γραμματεία: Χαρίτου.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-12, 25-17

2ο σετ: 8-7, 16-13, 19-21, 21-25

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-15

4ο σετ: 8-1, 16-3, 21-9, 25-15



*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 6 άσσους, 64 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 7 άσσους, 37 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15) σε 85'



Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κλέπκου 5 (4/12 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. - 21% άριστες), Κιουτσιούκη 11 (10/15 επ., 1 άσσος), Βάλκοβα 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Ντιουφ 23 (20/37 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 0% άριστες), Καββαδία 9 (6/14 επ., 3 μπλοκ), Κυπαρίσση 18 (15/31 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 31% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 55% υπ. - 15% άριστες), Ματέι, Μήλιου, Γιουζγκέντς 7 (6/15 επ., 1 μπλοκ), Πατουχέα.



ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 14 (12/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 24% υπ. - 6% άριστες), Νικολαΐδη 6 (4/14 επ., 2 μπλοκ), Αγγελοπούλου 12 (8/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκέκοβιτς 9 (8/26 επ., 1 άσσος, 41% υπ. - 18% άριστες), Μητακίδου 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1/2 επ.) / Σακκά Κ. (λ, 55% υπ. - 36% άριστες), Παπαϊωάννου, Τσιάκου, Σουφλέρη.