Νίκη με καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό

Με ωραίο βόλεϊ και πολύ καλή απόδοση συνολικά ο Παναθηναϊκός πέρασε με μεγάλη άνεση από τον Φλοίσβο (0-3 σετ) λίγο πριν τα δύο σερί ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για Super Cup και πρωτάθλημα.

Χωρίς να δυσκολευτεί και έχοντας σε καλή μέρα όλους τους παίκτες του ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ στην έδρα του Φλοίσβου και πλέον στρέφεται στα προσεχή ματς απέναντι στον Ολυμπιακό για Super Cup και Πρωτάθλημα.

Από νωρίς.. πάτησαν το γκάζι οι φιλοξενούμενοι, πήραν διψήφια απόσταση (11-21) και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 15-25. Ο Φλοίσβος προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το «τριφύλλι» έκανε το 0-2 στα σετ με 17-25.

Εύκολη υπόθεση και το τρίτο σετ για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, καθώς πήγαν στο +7 (13-20) και πήραν το καθαρό τρίποντο με 0-3 σετ, με το σκορ του τελευταίου να σταματάει στο 16-25.

Τα σετ: 15-25, 17-25, 16-25

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 10-16, 11-21, 15-25

2ο σετ: 6-8, 10-16, 16-21, 17-25

3ο σετ: 5-8, 101-6, 14-21, 16-25



*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 1 άσσο, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 0-3 (15-25, 17-25, 16-25) σε 67'



Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 1 (1/3 επ.), Βαν Γκάρντερεν 9 (9/23 επ., 22% υπ. - 11% άριστες), Μιγιαήλοβιτς 6 (4/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 6% άριστες), Αρμενάκης 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ, 53% υπ. - 21% άριστες), Σωνάκης (λ), Τσαρκάτογλου, Μελλές 1 (1/2 επ.), Παπαδόπουλος Η. 2 (2/6 επ.), Παπαδόπουλος Π..



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (7/9 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (6/13 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 44% υπ. - 31% άριστες), Νίλσεν 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (6/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 15 (12/18 επ., 3 μπλοκ, 58% υπ. - 33% άριστες), Σπίριτο 1 (1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 57% υπ. - 43% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης 1 (1 μπλοκ).

MVP ο Ντμίτρο Γιάντσουκ