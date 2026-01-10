Επιστροφή στα τρίποντα για τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ νίκησε με 3-1 σετ τον Πανιώνιο, για την 10η αγωνιστική της Volley League.

Νικηφόρα επέστρεψε στο πρωτάθλημα, μετά την πρόκριση στη φάση των «16» του CEV Cup, η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-1 σετ (31-29, 25-16, 22-25, 25-21) τον Πανιώνιο στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 10ης αγωνιστικής της Volley League, με MVP τον Φρομ, με 18 πόντους, με 18/31 επιθέσεις (21 ο Πέριν, 18 ο Ατανασίεβιτς).

ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 7-5, με επίθεση του Φρομ, αλλά στη συνέχεια, βρέθηκε πίσω με 16-15. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν και ξέφυγαν με +2 (19-17, 20-18, 22-20), με πόντους των Καβάνα, Ατανασίεβιτς και Φρομ, όμως ισοφαρίστηκαν πέντε φορές (22-22, 23-23, 24-24, 25-25, 26-26) και βρέθηκαν πίσω με 27-26. Ο Πέριν ισοφάρισε σε 27-27, ο Τζούριτς σε 28-28, με μπλοκ, με τον Πιτακούδη να σηκώνει «τείχος» στο φιλέ, για ένα ακόμα σετ μπολ (29-28) των γηπεδούχων. Με πάιπ του Πέριν, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ έφτασε σε άλλο ένα σετ μπολ (30-29) και με τέσσερις μπάλες των φιλοξενούμενων, έκανε το 1-0, με 31-29.

Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 8-5, με επίθεση του Φρομ, με τον Γερμανό ακραίο να «χτυπάει» ξανά, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (15-10). Με άσο του Πέριν, ο Ολυμπιακός «ανέβηκε» στο +7 (17-10), κυριαρχώντας απόλυτα στο σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-16, με επίθεση του Πέριν.

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ δεν «μπήκε» καλά στο τρίτο σετ και βρέθηκε πίσω με 9-6, 14-10 και 16-12. Ωστόσο, παρότι μείωσαν σε 19-18 (Πέριν), 20-19 (Πιτακούδης) και 23-22 (Πέριν), οι «ερυθρόλευκοι» απώλεσαν το σετ (2-1) με 25-22.

Δυνατά ξεκίνησαν στο τέταρτο σετ οι γηπεδούχοι και ξέφυγε με 8-4, με άσο του Πέριν. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μείωσε σε 10-9 και ισοφάρισε σε 13-13, αλλά ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ ξέφυγε ξανά (16-14, 17-15), με πόντους των Πέριν και Φρομ. Με νέα επίθεση του Πέριν, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με+3 (20-17), με τον Πανιώνιο να μειώνει στον πόντο (20-19, 21-20). Η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη δεν κοίταξε ξανά… πίσω και με άσο του Δαλακούρα, έφτασε στο 25-21 και στη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ (3-1): 31-29, 25-16, 22-25, 25-21

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 6 άσους, 64 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων, ενώ του Πανιωνίου από 5 άσους, 55 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 18 (18/31 επ., 53% υπ. – 34% άριστες), Πιτακούδης 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 21 (19/30 επ., 2 άσοι, 79% υπ. – 64% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (15/25 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 54% υπ. – 46% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Δαλακούρας 1 (1 άσος), Λινάρδος 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ)

Πανιώνιος (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 24 (23/40 επ., 1 άσος), Τίελ 3 (1/1 επ., 2 άσοι), Μπίσετ 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Αντράντε 7 (5/17 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. – 39% άριστες), Μπαρμπούνης 11 (11/23 επ., 56% υπ. – 38% άριστες), Μπάσης 6 (3/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Γκούζντα (λ., 46% υπ. – 25% άριστες), Δρογκάρης, Γκρίλλας (λ.), Χατζηνικολάου 1 (1 άσος), Δανιήλ