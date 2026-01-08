Ιδανικό ξεκίνημα στη φάση των «16» του Challenge Cup πραγματοποίησε ο Πανιώνιος Betsson, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από την Ισπανία, επικρατώντας με 3-0 σετ της Εσκίμο.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έκανε έτσι το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «κυανέρυθρες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, κατέκτησαν με άνεση το πρώτο σετ και, παρότι στο δεύτερο βρέθηκαν πίσω με σημαντική διαφορά, έδειξαν χαρακτήρα και το γύρισαν υπέρ τους. Στο τρίτο σετ δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, φτάνοντας χωρίς δυσκολία στο τελικό 3-0 και αποκτώντας ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο Πανιώνιος Betsson παρατάχθηκε χωρίς την Ιωάννα Καρέλια, η οποία αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και έμεινε εκτός αγώνα. Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Ελίτσα Ατανασίεβιτς, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά της Μπιάνκα Ριστίσεβιτς με 12 πόντους. Από την πλευρά των γηπεδούχων ξεχώρισαν οι Τζέιντα Μπούρσε και Πομιάνο Φρίας, που σημείωσαν από 11 πόντους.

Το ματς

Οι «κυανέρυθρες» μπήκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους. Με συνεχόμενη πίεση από το σερβίς και σωστές επιλογές στην επίθεση, πήραν γρήγορα προβάδισμα (13-18). Παρά τις προσπάθειες της Εσκίμο να αντιδράσει (14-22), ο Πανιώνιος Betsson κράτησε σταθερά τη διαφορά και έκλεισε το σετ με 25-18, κάνοντας το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχες εμφανίστηκαν πιο επιθετικές και πήραν το προβάδισμα (6-2), αναγκάζοντας τον Πανιώνιο Betsson να κυνηγά στο σκορ. Οι «κυανέρυθρες», ωστόσο, έδειξαν χαρακτήρα, μείωσαν σταδιακά τη διαφορά και ισοφάρισαν (10-10). Στα κρίσιμα σημεία, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήταν πιο ψύχραιμη, πήρε το προβάδισμα (20-22) και με καθοριστικό μπλοκ έκλεισε και αυτό το σετ με 25-23, διπλασιάζοντας το προβάδισμά της.

Στο τρίτο σετ, ο Πανιώνιος Betsson μπήκε με ανεβασμένη ψυχολογία και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Από τα πρώτα λεπτά ξέφυγε στο σκορ (7-17), «χτίζοντας» μεγάλη διαφορά, την οποία αύξανε όσο περνούσε η ώρα (11-23). Με κυριαρχία σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, οι φιλοξενούμενες έφτασαν άνετα στο 25-12, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με καθαρή νίκη 3-0 σετ και αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Πλέον, ο Πανιώνιος Betsson στρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στο «Ανδρέας Βαρίκας», όπου χρειάζεται δύο σετ για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά. Σε περίπτωση ήττας με 3-0 ή 3-1, η πρόκριση θα κριθεί σε «χρυσό σετ».

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 10-16, 14-21, 18-25

2ο σετ: 8-5, 16-13, 20-21, 23-25

3ο σετ: 4-8, 7-16, 8-16, 12-25

*Οι πόντοι της Εσκίμο προήλθαν από 2 άσσους, 37 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 7 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 23-25, 12-25) σε 77'

ΕΣΚΙΜΟ (Ρικάρντο Φερνάντες): Προλ 5 (5/16 επ., 58% υπ. - 32% άριστες), Μπούρσε 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ), Φρίας 11 (11/21 επ., 61% υπ. - 48% άριστες), Έβανς 4 (4/13 επ.), Χέρμαν 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάνσο 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Μπάρον (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Πόλο (57% υπ. - 29% άριστες), Πλάζα, Ντε Μπλας, Ορέχας, Πέρεζ 4 (4/9 επ.), Έβανς 4 (4/13 επ.), Δελαγραμμάτικα 6 (2/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 12 (8/20 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 58% υπ. - 32% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 17 (14/29 επ., 3 μπλοκ, 65% υπ. - 40% άριστες), Ραχίμοβα 9 (6/20 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 9 (7/12 επ., 2 μπλοκ), Λαμπρούση 8 (3/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. - 40% άριστες).