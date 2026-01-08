Με δυνατές διασταυρώσεις ξεκινά η Γ’ φάση του Κυπέλλου Γυναικών

Στα γραφεία της ΕΟΠΕ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου η κλήρωση για το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών, με τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής της Γ' Φάσης να γίνονται γνωστά.

Σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης μπαίνουν και οι 12 ομάδες της Volley League Γυναικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάλιστα τέσσερις αναμετρήσεις ανάμεσα σε ομάδες της Volley League.

Ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Ηλυσιακός - Μίλων, Άρης - ΠΑΟΚ, Μαρκόπουλο - ΑΟ Θήρας και Θέτιδα Βούλας - Πανιώνιος Betsson.

Παράλληλα, ο πρωτοπόρος της Volley League Γυναικών Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τις Αμαζόνες, ενώ ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλήτρια ομάδα, θα αγωνιστεί απέναντι στον ΟΦΗ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΖΑΟΝ θα αντιμετωπίσει τους Μακεδόνες και η ΑΕΚ τον Φοίνικα Αλεξανδρούπολης.

Όλες οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Γ' Φάσης είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 21 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια: