Χωρίς ντέρμπι τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής της Γ' φάσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 8/1 στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για την ανάδειξη των ζευγαριών της 1ης αγωνιστικής της Γ' φάσης του Κυπέλλου Ανδρών με τη συμμετοχή και των ομάδων της Volley League.

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής της Γ' φάσης του Κυπέλλου βόλεϊ Ανδρών, χωρίς να βγάζει η κληρωτίδα κάποιο ντέρμπι. Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο. Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ. Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η. Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ Νικητής αγώνα Γ.Ε. Αλεξανδρόπουλης/Ά.Σ. Άρης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet - Γ.Σ. Πανιώνιος Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2026.