Χωρίς ντέρμπι τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής της Γ' φάσης

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής της Γ' φάσης του Κυπέλλου βόλεϊ Ανδρών, χωρίς να βγάζει η κληρωτίδα κάποιο ντέρμπι.
Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ.
Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Νικητής αγώνα Γ.Ε. Αλεξανδρόπουλης/Ά.Σ. Άρης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet - Γ.Σ. Πανιώνιος
Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2026.