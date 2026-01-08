Σφραγίζει την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, για το 2Χ2 ο Ολυμπιακός, βάσεις πρόκρισης θέλει ο Πανιώνιος Betsson!

Η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ και οι γυναικείες του Ολυμπιακού και Πανιώνιου Betsson έχουν κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια!

Με στόχο να υπερασπιστεί τη νίκη με 3-1 σετ στον πρώτο αγώνα στην Κύπρο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην PAOK Sports Arena τον Παφιακό για τη φάση των «32» του Challenge Cup (8/1, 18.30).

Ο Δικέφαλος του βορρά θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και μετά το διπλό στο Ρέντη με 3-2 θέλει να κλειδώσει την πρόκριση για τη φάση των «16» του θεσμού. Για να το πετύχει του αρκούν δύο σετ.

Εφόσον προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την ουκρανική Χόροντοκ.

O Παφιακός μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ πέτυχε δύο σερί νίκες στο κυπριακό πρωτάθλημα και βρίσκεται μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα με 24 βαθμούς σε 9 αγώνες.

Για το παιχνίδι κόντρα στον Παφιακό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Κάθε ευρωπαϊκός αγώνας έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, όπως και ο αυριανός επαναληπτικός με την Πάφο. Παρά το θετικό αποτέλεσμα στην Κύπρο, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν τελικό. Κρίνεται η πρόκριση, την οποία θέλουμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, να έρθει στο γήπεδο και να μας στηρίξει με τη φωνή και την ενέργειά του, γιατί η παρουσία του πάντα κάνει τη διαφορά».

Διαιτητές του αγώνα θα είναι η Σέρβα Σβετλάνα Ζότοβιτς και ο Αζέρος Φικράτ Ακούντοφ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει εκ νέου το ενδιαφέρον του στο Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών και για την 3η αγωνιστική του Γ' ομίλου θα υποδεχθεί το απόγευμα της Πέμπτης (8/1, 19.00 COSMOTE SPORT6HD) την Λαΐκοβατς από την Σερβία.

Οι ερυθρόλευκες στις αρχές Δεκεμβρίου πανηγύρισαν μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία τους και τη πρώτη στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, επικρατώντας της Ετσατσίμπασι με 3-2 σετ. Η ομάδα του Πειραιά θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της στον όμιλο που θα τη βάλει για τα καλά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Λαΐκοβατς είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με δύο ήττες με 3-0 σετ επί της Ετσατσίμπασι και της Βέρο Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός για την 12η αγωνιστική νίκησε στην έδρα της Θέτιδας Βούλας με 3-1 σετ και διατηρήθηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην Volley League γυναικών με 30 βαθμούς.

Για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σερβίας η Λαΐκοβατς επιβλήθηκε της Σρέμσκα εκτός έδρας με 3-0 σετ και με 22 βαθμούς είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δήλωσε: «Σεβόμαστε πολύ την αντίπαλη ομάδα. Είναι μία πολύ δυνατή ομάδα, η οποία κάνει σωστή δουλειά και φέτος, έχει δημιουργήσει ένα σύνολο νεαρών και πολύ έμπειρων παικτριών. Θέλουμε να συνεχίσουμε νικηφόρα στη νέα χρονιά και να πανηγυρίσουμε την πρώτη μας ευρωπαϊκή νίκη για το 2026. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να νικήσουμε».

Η διαγώνια του Ολυμπιακού Μίλιτσα Κούμπουρα ανέφερε: «Τα παιχνίδια του CEV Champions League είναι πάντα ιδιαίτερα. Σεβόμαστε πολύ την αντίπαλη ομάδα, είναι δυνατή και καλά οργανωμένη. Ωστόσο, η συγκέντρωσή μας είναι αποκλειστικά στο δικό μας παιχνίδι. Εχουμε προετοιμαστεί καλά και είμαστε έτοιμες να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο».

Διαιτητές του αγώνα θα είναι η Σλοβένα Σάνια Μίκλοσιτς και ο Τούρκος Γιανούζ Ακντεμίρ.

Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου

1η αγωνιστική

26/11, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-12, 25-16, 25-17)

26/11, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)

2η αγωνιστική

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16)

Λαΐκοβατς (Σερβία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)

3η αγωνιστική

7/1, 18.30: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

8/1, 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Λαΐκοβατς (Σερβία)

4η αγωνιστική

14/1, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Λαΐκοβατς (Σερβία)

15/1, 18.00: Εσατζίμπασι (Τουρκία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

5η αγωνιστική

27/1, 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

28/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

6η αγωνιστική

4/2, 20.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

4/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ

1. Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 2 νίκες - 0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-0 σετ, 152-116 πόντοι

2. Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 1 νίκη - 1 ήττα, 4 βαθμοί, 5-3 σετ, 181-154 πόντοι

3. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1 νίκη - 1 ήττα, 2 βαθμοί, 3-5 σετ, 168-183 πόντοι

4. Λαΐκοβατς (Σερβία) 0 νίκες - 2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 102-150 πόντοι

Στην Ισπανία βρίσκεται ο Πανιώνιος Betsson, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Εσκίμο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Challenge Cup γυναικών (8/1, 20.00).

Οι κυανέρυθρες έχουν ήδη γράψει ιστορία με τη παρθενική τους πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και θέλουν να συνεχίσουν τις διακρίσεις εκτός συνόρων.

Η Εσκίπο πέρυσι κατέλαβε την 4η θέση στο πρωτάθλημα Ισπανίας και φέτος είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας στο ισπανικό πρωτάθλημα με ρεκόρ 6-6 και 20 βαθμούς. Τελευταίο επίσημο αγώνα έδωσε στις 20/12 όταν νίκησε την Κουγκάτ με 3-1 σετ.

Ο Πανιώνιος Betsson προέρχεται από την εντός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της ΑΕΚ που τον διατήρησε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ στις 23 Δεκεμβρίου κατέκτησε τον παρθενικό του τίτλο στο τμήμα γυναικών, το Σούπερ Καπ νικώντας τον Ολυμπιακό με 3-2 σετ.

Η Αζέρα διαγώνια του Πανιωνίου Betsson Πολίνα Ραχίμοβα δήλωσε: «Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και να είμαστε συγκεντρωμένες στην κατάκτηση της νίκης, σεβόμενες την αντίπαλο. Αν και παίζουμε εκτός έδρας, θα αισθανόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων μας, για τους οποίους θα παλέψουμε για να τους αφιερώσουμε την νίκη»

Διαιτητές του αγώνα θα είναι η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία και η Μιχαέλα Λαντίσοβα από τη Τσεχία.