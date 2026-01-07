Κιαπίνι: «Δείξαμε χαρακτήρα και καταθέσαμε ψυχή»

Όσα είπε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι μετά την εκτός έδρας του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ κόντρα στην Μπράγκα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ της Μπράγκα στην Πορτογαλία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης για τις «8» καλύτερες ομάδες του CEV Challenge Cup.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Αλεσάντρο Κιαπίνι εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας ότι κατέθεσε ψυχή και έδειξε χαρακτήρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιταλός προπονητής:

«Ήταν ένα πολύ σκληρό ματς απόψε, ακριβώς όπως το περιμέναμε. Οι παίκτριες μου δείξανε σπουδαίο χαρακτήρα απέναντι σε μια ομάδα που έχει πολύ καλό ρόστερ και ποιοτικές παίκτριες.

Η Μπράγκα έχει έναν ωραίο τρόπο παιχνιδιού και είναι πολύ δύσκολη ομάδα που σερβίρει καλά και δημιουργεί πίεση.

Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου για τη συγκέντρωση που έδειξε και ειδικά για αυτό που κάναμε στο δεύτερο σετ. Εκεί κάναμε κατάθεση ψυχής και γυρίσαμε το σετ ενώ είχαμε και εξαιρετική ψυχραιμία στο τέλος του σετ, όπου το ματς πήγαινε πόντο πόντο.

Το τρίτο σετ θεωρώ ότι το κερδίσαμε και ψυχολογικά και αθλητικά έπειτα από την προσπάθεια που είχε καταβάλει ο αντίπαλος στο δεύτερο σετ. Είμαστε χαρούμενη για τη νίκη ωστόσο από τώρα σκεφτόμαστε το ματς με τον Πανιώνιο».