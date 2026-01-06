Η Καταρίνα Πάβισιτς αναδείχτηκε πολυτιμότερη της 11ης αγωνιστικής

Η Καταρίνα Πάβισιτς είναι η MVP της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η Κροάτισσα ακραία του ΑΟ Θήρας ήταν η κορυφαία της ομάδας της στην νίκη με 3-2 σετ επί της Θέτιδας Βούλας. Η Πάβισιτς με 27 πόντους οδήγησε την ομάδα της Σαντορίνης στην ανατροπή από 2-0 σετ, διατηρώντας τον ΑΟ Θήρας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Οι 27 πόντοι προήλθαν από 25/51 επιθέσεις, 1 άσσο και 1 μπλοκ, ενώ είχε 48% στην υποδοχή στα 27 σερβίς που την σημάδεψαν με μόλις δύο λάθη σε πέντε σετ. Μάλιστα με πόντους της Πάβισιτς κατακτήθηκαν το τέταρτο και το πέμπτο σετ.

Η Πάβισιτς είναι η δεύτερη φετινή MVP του ΑΟ Θήρας μετά την Ανδρομάχη Τσιόγκα την 9η αγωνιστική.

Η κορυφαία επτάδα της 11ης αγωνιστικής:

Διαγώνια: Tara Taubner (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 23π. (20/35 επ., 3 άσσοι).

Πασαδόρος: Yadhira Anchante (Α.Ο. Θήρας) 6π. (1/4 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ).

Ακραίες: Katarina Pavicic (Α.Ο. Θήρας) 27π. (25/51 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 48% υπ. - 26% άριστες), Yasmine Abderrahim (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 24π. (22/38 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 15% άριστες).

Κεντρικές: Τάνια Κιουτσιούκη (Α.Ε.Κ.) 11π. (5/11 επ., 6 μπλοκ), Μαρία Νομικού (Πανιώνιος Betsson) 10π. (4/7 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ).

Λίμπερο: Μαριαλένα Αρτακιανού (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.), (λ, 41% υπ. - 12% άριστες).