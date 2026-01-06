Δοκιμασία με Μπράγκα για τον Παναθηναϊκό

Στην πόλη Μπράγκα στα Βόρεια της Πορτογαλίας κάνει ντεμπούτο σε διεθνές επίπεδο για το 2026 η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία αντιμετωπίζει (6/1, 22:30 ώρα Ελλάδας) την ομώνυμη ιβηρική ομάδα, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» για το Challenge Cup.

Οι «πράσινες» επρόκειτο να ταξιδέψει την Κυριακή με προορισμό το Πόρτο, μέσω Ρώμης, όμως λόγω των τεχνικών προβλημάτων στον πύργο ελέγχου του «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση ακυρώθηκε κι οι αθλήτριες και το stuff επέστρεψαν στα σπίτια τους.



Με την αποκατάσταση του προβλήματος, η αποστολή αναχώρησε στις 07:00 της Δευτέρας για Πόρτο μέσω Κωνσταντινούπολης κι έφτασε στο ξενοδοχείο το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον προηγούμενο γύρο η πορτογαλική ομάδα απέκλεισε την ισπανική Οσίσα Ριόχα, την οποία νίκησε με 3-1 εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα και 3-0 στην έδρα της, την AMCO Arena. Από την πλευρά τους, οι «πράσινες» είχαν αφήσει εκτός, επίσης με δύο νίκες (3-0, 3-0), την ελβετική Ντούντιγκεν.