Δοκιμασία με Μπράγκα για τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινες» επρόκειτο να ταξιδέψει την Κυριακή με προορισμό το Πόρτο, μέσω Ρώμης, όμως λόγω των τεχνικών προβλημάτων στον πύργο ελέγχου του «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση ακυρώθηκε κι οι αθλήτριες και το stuff επέστρεψαν στα σπίτια τους.
Με την αποκατάσταση του προβλήματος, η αποστολή αναχώρησε στις 07:00 της Δευτέρας για Πόρτο μέσω Κωνσταντινούπολης κι έφτασε στο ξενοδοχείο το απόγευμα της Δευτέρας.
Στον προηγούμενο γύρο η πορτογαλική ομάδα απέκλεισε την ισπανική Οσίσα Ριόχα, την οποία νίκησε με 3-1 εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα και 3-0 στην έδρα της, την AMCO Arena. Από την πλευρά τους, οι «πράσινες» είχαν αφήσει εκτός, επίσης με δύο νίκες (3-0, 3-0), την ελβετική Ντούντιγκεν.