Μαμάης: «Κάναμε ακόμη μία μεγάλη νίκη» - Τα συγχαρητήρια του Κοβάσεβιτς!

Μεγάλη νίκη χαρακτήρισε την επικράτηση του ΠΑΟΚ με 2-3 απέναντι στον Ολυμπιακό ο Βαλάντης Μαμάης, με τον Ούρος Κοβάσεβιτς να συγχαίρει τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βαλάντης Μαμάης:

«Θέλαμε αυτή τη νίκη. Κάναμε ακόμα μία μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού πριν τις γιορτές. Θέλαμε να είμαστε έτοιμοι μετά τις γιορτές για να δείξουμε καλό πρόσωπο, κάτι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το βόλεϊ που πρόσφεραν».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ούρος Κοβάσεβιτς:

«Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Παίξαμε κόντρα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, στην έδρα τους, και γι' αυτό είναι μία πολύτιμη νίκη. Δώσαμε το 100% όλοι μας, και θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου γι' αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη!».