Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που θέλει, ο Πανιώνιος ανεβαίνει και η Θέτιδα παραμένει ανεξήγητο φαινόμενο

Μία αγωνιστική χωρίς εκπλήξεις αλλά με χρήσιμα συμπεράσματα ήταν αυτή για τη Volley League γυναικών. Τίποτα δεν άλλαξε στην κορυφή, κανένα αποτέλεσμα δεν ξάφνιασε και η μάχη της ουράς άναψε για τα καλά.

Αγωνιστική χωρίς ντέρμπι και χωρίς εκπλήξεις ξεχνιέται εύκολα και αυτό θα συμβεί με τη 12η της Volley League γυναικών. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του το απόγευμα της Παρασκευής ενώ τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Πανιώνιος παραμένουν στο… κυνήγι του αφού απέφυγαν τις παγίδες.

Η έδρα της Θέτιδας είναι παραδοσιακά μια παγίδα για τους «μεγάλους» αφού η ομάδα από τη Βούλα συχνά πυκνά κόβει βαθμούς από τους πρωτοπόρους. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε παρότι υπήρχαν σημεία του αγώνα που έδειχνε ικανή να πάρει αποτέλεσμα. Τα βλέμματα σε αυτό το παιχνίδι έπεσαν κατά κύριο λόγο στην Καρκάσες. Προφανώς δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να κάνει τη διαφορά ειδικά σε μια ομάδα που η απόλυτη ηγέτης είναι η Κούμπουρα αλλά η παρουσία της Κουβανής είναι ξεκάθαρο upgrade σε σχέση με την Βάνιακ.

Το σημαντικό με την Καρκάσες είναι πως μπορεί να ξεχωρίσει την κρίσιμη στιγμή και αυτό το μάθαμε καλά στα μέρη μας προ διετίας. Ωστόσο ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα χρόνο και είναι εμφανές ότι έχει και αδυναμίες και κενά διαστήματα. Η Θέτιδα περνάει ίσως την πιο δύσκολη στιγμή της πενταετίας της, δυσκολεύεται να πάρει νίκες αλλά παρόλα αυτά έβαλε ζόρια στον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά η Θέτιδα λύγισε από τη χαλασμένη της υποδοχή στα κρίσιμα σημεία του τέταρτου σετ. Κατά τα άλλα, όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο εμφάνισε τον καλό της εαυτό, πίεσε την εύθραυστη υποδοχή του Ολυμπιακού και κυρίως είδε την ταλαντούχα Σταυριανίδη να μπαίνει αμέσως στο κλίμα.

Την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος έβρισκε απαντήσεις κόντρα στην ανεβασμένη ΑΕΚ και πήρε ένα τρίποντο που μόνο δεδομένο δεν έμοιαζε. Η ΑΕΚ είχε βάλει δύσκολα στον Πανιώνιο και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και η αλήθεια είναι ότι έφτασε κοντά στο να φύγει με βαθμό από το Βαρίκας. Η Ένωση είναι εμφανώς βελτιωμένη και ίσως αυτό που βλέπουμε να είναι το πικ της ομάδας, μιας ομάδας που πριν ένα τρίμηνο έμοιαζε να υπολειτουργεί. Παρόλα αυτά σε τέτοιες αναμετρήσεις η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

Ο Πανιώνιος έχει παίκτριες με προσωπικότητα και στα οριακά παιχνίδια έχει πάντα το προβάδισμα. Αυτό συνέβη και πάλι και φάνηκε με πολλούς τρόπους. Το μπλοκ του Πανιωνίου ύψωσε τοίχο στις κομβικές στιγμές, τα λάθη περιορίστηκαν και παίκτριες σαν τη Ριστίσεβιτς και τη Ραχίμοβα εμφάνισαν το πληθωρικό τους ταλέντο.

Όσο προχωράει το πρωτάθλημα ο ΖΑΟΝ, ο ΠΑΟΚ και ο ΑΟ Θήρας δείχνουν αντοχές και είναι, όπως φαίνεται, οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την τέταρτη θέση. Από αυτές τις τρεις ο ΠΑΟΚ ήταν που συνάντησε μεγαλύτερη δυσκολία από όλους. Και στις τρεις περιπτώσεις η νίκη συνοδεύτηκε με τρίποντο, και στις τρεις περιπτώσεις ο αντίπαλος ήταν ομάδα από την επικίνδυνη ζώνη. Ωστόσο είναι σαφές ότι ΖΑΟΝ, ΠΑΟΚ και Θήρα ξεχωρίζουν λόγω της σταθερότητάς τους αυτή τη στιγμή και κυρίως γιατί έχουν βρει τρόπο να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αλλά και τις αστοχίες που είχαν στο ξεκίνημα.