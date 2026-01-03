Ιδανικά άρχισε το νέο έτος αλλά και τον δεύτερο γύρο της Volley League Γυναικών ο ΑΟ Θήρας, ο οποίος πέρασε από τα Μεσόγεια, επικρατώντας του Μαρκόπουλου με 3-1 σετ και παίρνοντας τη ρεβάνς για την ήττα της πρεμιέρας.

Η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη μπήκε αποφασισμένη στο γήπεδο, δείχνοντας από το ξεκίνημα πως ο στόχος ήταν η νίκη.

Με σταθερή απόδοση και υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας, ο ΑΟ Θήρας επέβαλε τον ρυθμό του στα δύο πρώτα σετ, χτίζοντας από νωρίς σημαντικές διαφορές, τις οποίες διατήρησε μέχρι το τέλος. Έτσι, κατέκτησε το πρώτο σετ με 11-25 και το δεύτερο με 14-25, παίρνοντας προβάδισμα.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο σετ, όπου το Μαρκόπουλο ανέβασε την απόδοσή του και έβγαλε αντίδραση. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-10, ένα εντυπωσιακό σερί 7-1 του έδωσε το προβάδισμα και την απαιτούμενη ψυχολογία. Οι γηπεδούχες άντεξαν στην πίεση και κατέκτησαν το σετ με 25-22, μειώνοντας σε 1-2.

Στο τέταρτο σετ, ωστόσο, ο ΑΟ Θήρας δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Πήρε από νωρίς τον έλεγχο, προηγήθηκε με 0-3 και 3-8 και διατήρησε με άνεση το προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι και τους 12 πόντους. Με σωστή διαχείριση και συγκέντρωση μέχρι το φινάλε, έκλεισε το σετ στο 16-25 και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη.

Διαιτητές: Κατερλή, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Σωνάκης, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 9-16, 10-21, 11-25

2ο σετ: 3-8, 8-16, 11-21, 14-25

3ο σετ: 4-8, 14-16, 20-21, 25-22

4ο σετ: 3-8, 9-16, 10-21, 16-25

*Οι πόντοι του ΑΟΜ Revoil προήλθαν από 3 άσσους, 31 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 68 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25 ) σε 94'.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Μάρμεν 8 (5/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. - 25% άριστες), Καθάριου 3 (2/9 επ., 1 άσσος), Σπανού 11 (10/34 επ., 1 άσσος, 55% υπ. - 18% άριστες), Γκραμπόφσκα, Λόκμαντσουκ 15 (13/42 επ., 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 69% υπ. - 38% άριστες), Οικονόμου, Κωτσαρά 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Αλλαγιάννη 2 (0/2 επ, 2 μπλοκ), Λογαρά 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 6 (4/5 επ., 2 άσσοι), Πάβισιτς 22 (21/42 επ., 1 άσσος, 39% υπ. - 26% άριστες), Μάασε 22 (21/34 επ., 1 άσσος), Δημητριάδη 11 (8/16 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τσιόγκα 6 (1/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Άμποτ 13 (12/35 επ., 1 μπλοκ, 37% υπ. - 32% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 47% υπ. - 29% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού 1 (1 άσσος), Θωμαΐδου, Κεραμιτσοπούλου 1 (1/2 επ.).