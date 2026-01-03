Εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Καλαμάτα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ της Καλαμάτας, για την 9η αγωνιστική της Volley League.

Σε περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός την αναμέτρηση απέναντι στην Καλαμάτα, καθώς νίκησε με 3-1 σετ και πλέον στρέφει την προσοχή του στον αγώνα της Τετάρτης (7/1), κόντρα στην Πουατιέ για τους «32» του Cev Cup.

O αγώνας ξεκίνησε αναγνωριστικά από πλευράς Παναθηναϊκού και μάλιστα η Καλαμάτα κατάφερε να έχει το προβάδισμα με 8-9.

Κάπου εκεί οι «πράσινοι» πήραν καθοριστικούς πόντους και γύρισαν το ματς στο 15-12 και εν συνεχεία άνοιξαν τη διαφορά στο 21-15. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το σετ τελικά με 25-17.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες μπήκαν μαζί στο σκορ με 2-2 και με μπλοκ ο Παναθηναϊκός πήρε και πάλι το προβάδισμα με 4-3.Ο Πρωτοψάλτης με πολύ δυνατή επίθεση πήρε το μπλοκ άουτ και έκανε το 5-3 ωστόσο η Καλαμάτα ισοφάρισε εκ νέου σε 8-8.Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν κάποια λάθη των «πράσινων» και το σκορ έγινε 14-17.Ο Νίλσεν με δυνατή επίθεση μείωσε σε 17-20 και το «τριφύλλι» στη συνέχεια μείωσε σε 19-21 με τον Ανδρεόπουλο στο σερβίς.

Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και πήραν το σετ με 21-25 ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 5-2 και διατήρησε το προβάδισμα με 9-6 στη συνέχεια.Οι «πράσινοι» στα μισά του σετ ήταν μπροστά στο σκορ με 13-9 και άνοιξαν τη διαφορά στο 16-10.Το «τριφύλλι» πάτησε γκάζι μέχρι το τέλος και κατέκτησε το σετ με 25-17 και έκανε το 2-1 στα σετ.

Αναφορικά με το τέταρτο σετ το «τριφύλλι» μπήκε σε θέση οδηγού με 5-0 και τον Ανδρεόπουλο στο σερβίς. Ο Γκάσμαν με δύο άσους έγραψε το 9-2 καις τη συνέχεια το σκορ ξέφυγε στο 17-7 και έπειτα στο 23-12, για να λήξει τελικά με 25-13.

Διακύμανση: 1ο σετ: 7-8, 16-13, 21-15, 25-17 2ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 21-25 3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-13, 25-18 4o σετ: 8-2, 16-6, 21-11, 25-13

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 52 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων, ενώ της Καλαμάτας από 2 άσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων. Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-13) σε 96’