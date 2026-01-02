Σταθερός και μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός, ξεμπέρδεψε σε τρία σετ (0-3) με τον Άρη και στρέφει την προσοχή του στον κρίσιμο πρώτο αγώνα με τη Μπράγκα στην Πορτογαλία.

Για ένα σετ δυσκολεύτηκε στην Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός, αφού επικράτησε με 0-3 σετ στην έδρα του Άρη και διατήρησε το αήττητο του σερί στην Volley League γυναικών, πριν την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Μπράγκα για τους «16» του Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός με «όπλο» το σερβίς του πήγε στο +5 στα μέσα του πρώτου σετ (9-14). Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό οι «πράσινες», ανεβάζοντας την διαφορά στους 7 (14-21) και με ευκολία έκαναν τον 0-1 στα σετ με 16-25.

Το δεύτερο σετ άρχισε με τον Άρη να είναι μπροστά με τέσσερις (5-1), αναγκάζοντας τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να πάρει το πρώτο του time out. Αυτό βοήθησε το «τριφύλλι» καθώς μείωσε στον 1 (5-4) και ισοφάρισε στο 9-9. Ωστόσο οι γηπεδούχες «ξέφυγαν» ξανά στους τρεις (14-11), αλλά τα «φίνα κορίτσια» είχαν νέα απάντηση, ανατρέποντας το σκορ σε 16-17. Σε κρίσιμο σημείο πήγε στο +5 ο Παναθηναϊκός (17-22) και πήρε το σετ με 22-25.

Εξαιρετικό ξεκίνημα στο τρίτο σετ για τον Παναθηναϊκό, αφού από νωρίς πήραν προβάδισμα 5 πόντων (0-5), ανέβηκε στο +7 (5-12). Από εκεί και πέρα οι «πράσινες» έκαναν διαχείριση του σκορ, με τον Ιταλό προπονητής να κάνει και αρκετές αλλαγές. Με πόντο της Κωνσταντίνου το «τριφύλλι» διαμόρφωσε το τελικό 14-25 και το 0-3 στα σετ.

Διαιτητές: Ισκάς, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Αλεξίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 8-6, 16-14, 17-21, 22-25

3ο σετ: 3-8, 9-16, 11-21, 14-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 3 άσσους, 27 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 5 άσσους, 44 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 22-25, 14-25) σε 76′



Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Πολυνοπούλου 3 (1/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μερτέκη 9 (5/18 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ. – 12% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 12 (11/32 επ., 1 μπλοκ), Βανζάρντ 8 (8/34 επ., 21% υπ. – 4% άριστες), Κοκότη 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 50% υπ. – 21% άριστες), Τόλιου, Πλακιά, Μπαρμπαλιού.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου, Γουάιτ 18 (17/31 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 5% άριστες), Μπένετ 9 (7/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 9 (4/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σάμανταν 5 (3/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 11 (10/19 επ., 1 άσσος) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. – 11% άριστες), Ρόγκα (λ), Γιώτα, Τάνη, Ράπτη, Παπαγεωργίου 7 (2/5 επ., 5 μπλοκ), Παπά 1 (1/3 επ.).