Εκκίνηση στο 2026 με Άρης - Παναθηναϊκός και ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη!

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026
Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00: Α.Σ. Άρης - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Διαιτητές: Ισκάς, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Αλεξίου.
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Ν. Σμύρνη, 18.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Π.Α.Ο.Κ. F&U
Διαιτητές: Κυριοπούλου, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Πολάτος, Τουλής, Γραμματεία: Λορέντζου.
Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Α.Ο. Θήρας
Διαιτητές: Κατερλή, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Σωνάκης, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Καλιγέρη.
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Ν. Σμύρνη, 19.00: Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ.
Διαιτητές: Γεωργιάδης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Μουζακίτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καπουράνη.
Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Τόλιος, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Ανδρέου, Δουκάκη, Γραμματεία: Χαρίτου.
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Ηλυσιακός Α.Ο.
Διαιτητές: Κτενάς, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Τρίκκα, Κουρτετσιώτης, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.