Εκκίνηση στο 2026 με Άρης - Παναθηναϊκός και ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη!

Σε δύο... δόσεις η 12η αγωνιστική της Volley League Γυναικών που ανακοίνωσε το πρόγραμμα και τους διαιτητές των έξι παιχνιδιών, στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00: Α.Σ. Άρης - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Ισκάς, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Αλεξίου. Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Ν. Σμύρνη, 18.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Πολάτος, Τουλής, Γραμματεία: Λορέντζου. Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Κατερλή, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Σωνάκης, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Καλιγέρη. Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Ν. Σμύρνη, 19.00: Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Μουζακίτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καπουράνη. Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Τόλιος, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Ανδρέου, Δουκάκη, Γραμματεία: Χαρίτου. Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Ηλυσιακός Α.Ο.

Διαιτητές: Κτενάς, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Τρίκκα, Κουρτετσιώτης, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.