Στην ΕΡΤ το ντέρμπι Ολυμπιακός ONEX - ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Η ΕΣΑΠ γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Volley League Ανδρών, ορίζοντας τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων.

Η δράση ξεκινά το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, με δύο αναμετρήσεις να ανοίγουν την αυλαία της αγωνιστικής.

Στο Μετς, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καλαμάτα, ενώ την ίδια ώρα στο Ζηρίνειο η Κηφισιά φιλοξενεί τον Μίλωνα. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στο γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 18:15, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Η 9η αγωνιστική συνεχίζεται τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, με τον Φλοίσβο να κοντράρεται με τον Πανιώνιο στο Φάληρο, ενώ θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην Ερμούπολη, όπου ο Φοίνικας Σύρου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μετς, 17:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Ζηρίνειο, 17:00: Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

«Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 18:15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Π.Α.Ο.Κ.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

«Σοφία Μπεφόν», 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026