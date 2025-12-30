Μια χρονιά… ατζούρι

Το 2025 ολοκληρώνεται και αν κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα ένα είναι σίγουρο, αυτή ήταν η χρονιά της Ιταλίας. Οι ατζούρι κυριάρχησαν πλήρως σε κάθε πτυχή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου βόλεϊ και έδειξαν ότι βρίσκονται στην καλύτερη στιγμή τους.

Το ότι οι Ιταλοί είναι μάστορες στο βόλεϊ δεν είναι νέο. Παρόλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια οι Πολωνοί, οι Τούρκοι, οι Σέρβοι και λίγο παλιότερα και οι Ρώσοι διεκδικούσαν τα πρωτεία. Το 2025 η Ιταλία ήταν η απόλυτη κυρίαρχος αφού δεν άφησε περιθώρια στους υπόλοιπους ούτε σε εθνικό επίπεδο αλλά ούτε σε συλλογικό κατακτώντας ότι… κινείται.

Για του λόγου το αληθές μπορούμε να τα αριθμήσουμε:

Πρωταθλητές κόσμου σε άντρες και γυναίκες

Χρυσό μετάλλιο στο VNL γυναικών

Ασημένιο μετάλλιο στο VNL ανδρών

Πρωταθλήτρια Champions League ανδρών η Περούτζια

Πρωταθλήτρια Champions League γυναικών η Κονελιάνο

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ανδρών για την Περούτζια

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων γυναικών για τη Σκαντίτσι

CEV Cup γυναικών για τη Νοβάρα

CEV Challenge Cup γυναικών για τη Ρόμα

Το ασημένιο μετάλλιο των ανδρών στο VNL μοιάζει με… παραφωνία ενώ οι μοναδικοί τίτλοι που δεν πήγαν σε ιταλικά χέρια ήταν το CEV Cup και το Challenge Cup των ανδρών που αποδεικνύονται η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αν μάλιστα βάλουμε στη συζήτηση και τα αναπτυξιακά τμήματα εθνικών ομάδων θα χαθεί το μέτρημα.

Η Ιταλία έχει κάνει σαφές από τα προηγούμενα χρόνια κιόλας ότι έρχεται με φόρα και αυτό είναι δουλειά που γίνεται με συνέπεια και υπομονή. Όσον αφορά το εθνικό επίπεδο δε σηκώνει αμφιβολία ότι η τακτική που ακολουθείται από την εξεύρεση ταλέντων, την αξιοποίησή τους και την εξέλιξή τους είναι υποδειγματική. Και πέραν τον άλλων, σαν κερασάκι στην τούρτα, κουμπώνει η αξιοποίηση παιδιών από μετανάστες ή παιδιών που μπορούν να αποκτήσουν ιταλική υπηκοότητα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αντροπόβα που όχι μόνο έγινε μέλος της… ιταλικής οικογένειας αλλά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο παγκόσμιο βόλεϊ πλέον.

Το ζήτημα των συλλόγων είναι μια άλλη ιστορία αλλά είναι εμφανές ότι ακολουθεί παρόμοια τακτική. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι πως η ιταλική περιφέρεια δεν είναι ο φτωχός συγγενής αλλά η πηγή της δύναμης για το άθλημα. Οποιαδήποτε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων άστοχη. Αρκεί να σημειώσουμε ότι η κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου από τη Ρόμα όχι μόνο ήταν έκπληξη αλλά αυτό επιβεβαιώνεται με το ότι η ομάδα παρόλα αυτά υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία καθώς δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα στην Serie A1.

Τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο η «μάχη» μοιάζει να είναι ανάμεσα σε Ιταλία και Τουρκία για τα πρωτεία. Η Τουρκία προφανώς έχει ραγδαία ανάπτυξη στο βόλεϊ έχοντας ξοδέψει ατέλειωτα εκατομμύρια. Έχει κατακτήσει τίτλους με την εθνική ομάδα ενώ και οι σύλλογοί της είναι top class επιπέδου. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο πως η Ιταλία με την τεχνογνωσία και τον τρόπο δουλειάς της παραμένει πρώτη δύναμη ξοδεύοντας σαφώς μικρότερα ποσά και έχοντας ομάδες που πέρυσι τουλάχιστον ήταν ανώτερες όλων.

Για τους φίλους της Ιταλίας αυτή ήταν μια υπέροχη χρονιά. Για τους απλούς φιλάθλους του αθλήματος, από την άλλη, ήταν μια χρονιά που απόλαυσαν θέαμα. Τα μονοπώλια συνήθως δεν αρέσουν αλλά τόσο οι εθνικές ομάδες της Ιταλίας όσο και οι σύλλογοί της πρόσφεραν μοναδικές στιγμές και σύνολα απολαυστικά για τους ουδέτερους. Και η εικόνα ως τώρα δείχνει πως μάλλον αυτό δεν μπορεί να αλλάξει σύντομα.