Τέλος από τον Πανιώνιο Betsson η Μιλεντίγιεβιτς

Η Έλενα Μιλεντίγιεβιτς έκανε τα πρώτα της βήματα στο βόλεϊ από το Αιγάλεω, πριν ακολουθήσει η μεταγραφή της στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε έως και τη σεζόν 2021/22. Από την αγωνιστική περίοδο 2022/23 αποτέλεσε μέλος του Πανιωνίου Betsson, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στη Volley League Γυναικών, αλλά και στην κατάκτηση του ιστορικού Super Cup.
Η ανακοίνωση του Πανιωνίου Betsson αναφέρει: «Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με την Έλενα Μιλεντίγιεβιτς για οικογενειακούς λόγους.
Έλενα σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ιστορικό!»