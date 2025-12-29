Τέλος από τον Πανιώνιο Betsson η Μιλεντίγιεβιτς

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου Betsson με την Έλενα Μιλεντίγιεβιτς, με τον «Ιστορικό» να αποχαιρετά την αθλήτρια και να την ευχαριστεί για την προσφορά της τα τελευταία χρόνια.

Η Έλενα Μιλεντίγιεβιτς έκανε τα πρώτα της βήματα στο βόλεϊ από το Αιγάλεω, πριν ακολουθήσει η μεταγραφή της στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε έως και τη σεζόν 2021/22. Από την αγωνιστική περίοδο 2022/23 αποτέλεσε μέλος του Πανιωνίου Betsson, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στη Volley League Γυναικών, αλλά και στην κατάκτηση του ιστορικού Super Cup.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου Betsson αναφέρει: «Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με την Έλενα Μιλεντίγιεβιτς για οικογενειακούς λόγους.

Έλενα σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ιστορικό!»