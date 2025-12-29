Από τον Ηλυσιακό στη Θέτιδα Βούλας η Σταυρινίδη

Στη Θέτιδα Βούλας θα συνεχίσει την καριέρα της η Γεωργία Σταυρινίδη.

Η Κύπρια κεντρικός, που έκανε το ντεμπούτο της στη Volley League Γυναικών με τη φανέλα του Ηλυσιακού στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, μετακομίζει στα νότια προάστια για λογαριασμό της ομάδας της Βούλας.

Η Σταυρινίδη είναι 25 ετών και έχει ύψος 1,90 μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θέτιδας:

«Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Γεωργία Σταυρινίδη, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η Κύπρια κεντρικός γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2001 και έχει ύψος 1.90 μ. Ξεκίνησε την αγωνιστική της πορεία από την Ανόρθωση Αμμοχώστου στην Κύπρο και στη συνέχεια ακολούθησε πενταετής παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνδύασε σπουδές και αθλητισμό, αγωνιζόμενη σε υψηλό επίπεδο με τα κολέγια Duke University και Northeastern Huskies. Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-2026 φόρεσε τη φανέλα του Ηλυσιακού.

Η οικογένεια της Θέτιδας Βούλας καλωσορίζει τη Γεωργία και της εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας».