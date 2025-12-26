Τέλος από τον πάγκο του Φοίνικα Σύρου ο Τερζής

Ο Φοίνικας Σύρου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον προπονητή Θάνο Τερζή, μετά από ένα χρόνο.

Ο Έλληνας προπονητής ανέλαβε χρέη προπονητή τον Δεκμέβριο του 2024 και τώρα τη θέση του θα λάβει ως υπηρεσιακός προπονητής, ο Αλεχάντρο Σνάιντερ.

Η ανακοίνωση του Φοίνικα Σύρου

«Το ΤΑΑ Φοίνικας Σύρου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Θάνο Τερζή.

Ο Θάνος Τερζής ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή τον Δεκέμβριο του 2024 και ενώ από το καλοκαίρι του ίδιου έτους είχε ξεκινήσει τη θητεία του στην ομάδα ως ασίσταντ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο, ο Θάνος Τερζής υπήρξε υπόδειγμα αφοσίωσης στην ομάδα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, οδήγησε τον Φοίνικα στην 5η θέση και στην εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Μαζί πανηγυρίσαμε φέτος τρεις σπουδαίες ευρωπαϊκές νίκες στο Challenge Cup με αποκορύφωμα αυτή απέναντι στη Σομόν.

Καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή αναλαμβάνει ο Αλεχάντρο Σνάιντερ.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας του».