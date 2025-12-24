Ένα βολεϊκό πάρτι και μια βραδιά που περνάει στην ιστορία

Κάθε τίτλος και κάθε τρόπαιο είναι ένα κομμάτι ιστορίας. Στην προκειμένη περίπτωση έχει μια ξεχωριστή νότα καθώς ο Πανιώνιος άνοιξε λογαριασμό σηκώνοντας το πρώτο του τρόπαιο και αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια όχι μόνο της σεζόν αλλά και των επόμενων χρόνων.

Το γεγονός ότι ο Πανιώνιος είναι ένα σωματείο με βαριά ιστορία, βαριά όσο λίγα στη χώρα, είναι αδιαμφησβήτητο. Αδιαμφησβήτητο είναι και το γεγονός ότι οι φίλοι της ομάδας έχουν περάσει δύσκολα χρόνια με το τμήμα του ποδοσφαίρου να ανεβαίνει το δικό του «γολγοθά», το μπάσκετ να μη μπορεί να βρει την ηρεμία που του αρμόζει ιστορικά και συνολικά τα περισσότερα τμήματά του να συναντούν εμπόδια. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για την ομάδα της Νέας Σμύρνης όχι μόνο να ζήσει στιγμές ανάκαμψης αλλά να δει και τίτλο, κάτι που τόσο πολύ της είχε λείψει.

Για να περάσουμε, όμως, στα αγωνιστικά αν σε κάτι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε είναι πως το φετινό Σούπερ Καπ ήταν ένας απολαυστικός αγώνας. Με μια πρώτη εικόνα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ένας αγώνας που έμοιαζε ρεσιτάλ διαγωνίων. Τόσο η Κούμπουρα όσο και η Ραχίμοβα πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και ήταν αυτές που έδωσαν την ώθηση στις ομάδες τους. Επειδή όμως δεν είναι τα πάντα σκορ και επίθεση οι «αφανείς» ηρωίδες ήταν οι ακραίες.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός με την Αμπντεραχίμ στον αγωνιστικό χώρο γίνεται καλύτερος. Και δεν είναι μόνο η καλή της υποδοχή αλλά το πληθωρικό της παιχνίδι. Η Αλγερινή έδωσε όλα όσα έλλειπαν όταν αγωνιζόταν η Βάνιακ το προηγούμενο διάστημα δηλαδή μαχητικότητα, ενέργεια από την άμυνα και φυσικά ήταν ένας επιπλέον πόλος στην επίθεση. Αυτά δηλαδή που σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό πρόσφερε από την απέναντι πλευρά η Ριστίσεβιτς. Αυτή εδώ η στήλη ήταν που στο ξεκίνημα της σεζόν επέμενε ότι η Σέρβα ακραία δεν μπορεί να συνεχίσει σε μέτριο επίπεδο. Και όντως η Ριστίσεβιτς όχι μόνο έχει επανέρθει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις αλλά είναι και ένας ρυθμιστής στο παιχνίδι του Πανιωνίου.

Οι 15 πόντοι της δε θα έλεγαν τίποτα από μόνοι τους. Η ακραία του Πανιωνίου υπήρχαν στιγμές που έμοιαζε με ρομπότ. Τα δικά της σερβίς ήταν που άσκησαν τη μεγαλύτερη πίεση στην αντίπαλη υποδοχή, επιθετικά είχε σπουδαία συνέπεια αλλά το βασικότερο όλων ήταν πως στην πίσω ζώνη ήταν πάντα μια επιπλέον ζώνη ασφαλείας. Ότι μπάλα έσπαγε στο μπλοκ ήταν έτοιμη να την ξαναζωντανέψει, ήταν σε θέση να κυνηγήσει δύσκολες άμυνες και ήταν πάντα σε ετοιμότητα να διορθώσει χαλασμένες υποδοχές. Η Ριστίσεβιτς είναι ένα πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή του Πανιωνίου και σε έναν αγώνα που έκρινε τίτλο, τον πρώτο για φέτος, ήταν ο x factor της ομάδας της.

Η Ζακχαίου, από την άλλη, δεν ήταν x factor αλλά οδοστρωτήρας. Όταν ο Πανιώνιος της έφερε στη Νέα Σμύρνη περίμενε από αυτή να είναι κυρίαρχος στη μπροστά ζώνη. Στον τελικό αυτό έδειξε όλα αυτά τα στοιχεία που την οδήγησαν για χρόνια στο ιταλικό πρωτάθλημα και την έκαναν μια από τις καλύτερες κεντρικούς που είδαμε στα μέρη μας. Τα 7 kill block αλλά και το ότι εκτέλεσε 13/16 επιθέσεις ούτε απλό είναι ούτε αυτονόητο. Και όταν το κάνει αυτό μια κεντρικό είναι ένα δεδομένο που μπορεί να κρίνει τη ροή ενός αγώνα και να δώσει τεράστια ασφάλεια στην ομάδα της. Ειδικά από τη στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι και η Νομικού η μπροστά ζώνη του Πανιωνίου έγινε… τοίχος.

Η σεζόν δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Πανιώνιο αλλά σιγά σιγά βρήκε πατήματα. Άλλωστε αυτό είναι το νόημα, να είναι έτοιμος την κατάλληλη στιγμή. Για μια ομάδα που έβαλε πολύ υψηλούς στόχους δεν υπάρχει περιττό τρόπαιο. Και η αλήθεια είναι πως κανένα τρόπαιο δεν περνάει αδιάφορο για κανέναν αθλητή. Ωστόσο το Σούπερ Καπ ήταν η αρχή και ο τρίτος κατά σειρά στόχος των κυανέρυθρων. Μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο; Σαφώς και μπορεί και στη Ζηρίνειο έδειξε ότι πέραν των άλλων αντέχει και στην πίεση. Η σεζόν είναι μεγάλη αλλά το 2025 κλείνει για το βόλεϊ γυναικών με ένα παιχνίδι που σίγουρα θα μας μείνει στη μνήμη.