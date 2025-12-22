Νέσιτς: «Θα είναι μια μεγάλη γιορτή πριν από τα Χριστούγεννα»

Όσα ανέφερε ο προπονητής του Πανιώνιου Betsson, Ντράγκαν Νέσιτς ενόψει του τελικού του Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς και στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 η συνέντευξη Τύπου του Super Cup Γυναικών. Εκεί όπου θα βρεθούν αντίπαλοι ο φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου, Πανιώνιος Betsson και ο νταμπλούχος Ολυμπιακός.

Ο προπονητής των «κυανέρυθρων», Ντράγκαν Νέσιτς είπε ότι θα είναι μια ωραία γιορτή και ότι το τρανζίσιον θα κρίνει τον αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το Σούπερ Καπ είναι μια ωραία διοργάνωση για όλες τις χώρες όπως και για την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και οι δύο ομάδες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά στο side out, αλλά θεωρώ ότι το τρανζίσιον θα κρίνει τον αγώνα αύριο».