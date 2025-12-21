Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων η Καλαμάτα 80, η οποία για την 8η αγωνιστική της Volley League Ανδρών υποδέχτηκε την Κηφισιά στο κλειστό της Παραλίας και επικράτησε με 3-0 σετ.

Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυνατή στην έδρα της, δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις της.

Παρότι η Κηφισιά στάθηκε ανταγωνιστικά για δύο σετ και πίεσε μέχρι το τέλος, οι γηπεδούχοι είχαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα. Με οργανωτή τον Κομητούδη και MVP τον Χόρβαθ, η Καλαμάτα 80 επέβαλε τον ρυθμό της και «καθάρισε» το ματς χωρίς να χάσει σετ.

Με αυτή τη νίκη, την τέταρτη στο φετινό πρωτάθλημα, η Καλαμάτα 80 ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά παρέμεινε στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Ιορδανίδης, Επότες: Κώτσιας, Κοσμάς, Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-12, 21-16, 25-19

2ο σετ: 7-8, 16-12, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-5, 16-15, 20-21, 26-24

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 3 άσσους, 44 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 1 άσσο, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-22, 26-24) σε 93'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 4 (3/3 επ., 1 άσσος), Γκόραλιτς 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λίσον 6 (3/5 επ., 3 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 10 (10/22 επ., 69% υπ. - 46% άριστες), Χόρβαθ 15 (12/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 54% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 63% υπ. - 41% άριστες), Μανωλάκης 1 (1/1 επ.), Παύλου.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ, 60% υπ. - 28% άριστες), Μπάνοφ 18 (17/33 επ., 1 άσσος), Σπυριούνης 1 (1/6 επ., 57% υπ. - 14% άριστες), Στάνκοφ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (5/9 επ., 3 μπλοκ), Μπόρις 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 58% υπ. - 42% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης, Παπαδόπουλος, Σπηλιώτης 1 (1/3 επ.), Φράγκος 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ, 85% υπ. - 62% άριστες).

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Volley League Ανδρών:

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25)

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)

ΠΑΟΚ - Φλοίσβος 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 26-24)

Καλαμάτα 80 - Κηφισιά 3-0 (25-19, 25-22, 26-24)

Μίλων - Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-13, 25-23, 25-21)

Βαθμολογία (8 αγωνιστικές):