Με ηγέτη τον Ούρος Κοβάσεβιτς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 του μαχητικού Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και ανατροπές, συνεχίζοντας το νικηφόρο του σερί.

Ο φορμαρισμένος και ανανεωμένος ΠΑΟΚ των Κοβάτσεβιτς-Γέντρικ, υποδέχτηκε στο PAOK Sports Arena τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, θέλοντας να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερη συγκομιδή στη διακοπή των Χριστουγέννων.

Ο «Δικέφαλος» μπήκε με το πόδι στο γκάζι από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του. Ο Ερνάντεζ, με αποτελεσματικά σερβίς και επιθέσεις στην κόντρα, έδωσε γρήγορα προβάδισμα (7-4, 10-7). Ο Φλοίσβος βρήκε προσωρινά απαντήσεις με τον Φαν Γκάρντερεν, όμως τα δυνατά σερβίς του Κοκκινάκη αποσυντόνισαν πλήρως την υποδοχή του Κόβαρ, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει στο σκορ (16-10). Η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο (21-13) και, παρά τη μικρή αντίδραση των φιλοξενούμενων, ο Κάρτεφ με πρώτο χρόνο διαμόρφωσε το 25-18 και το 1-0 στα σετ.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο στα αρχικά του στάδια, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν (7-7, 10-10). Η εικόνα άλλαξε ξανά υπέρ του ΠΑΟΚ όταν τα σερβίς του Γαλιώτου και οι εντυπωσιακές τελικές προσπάθειες του Κοβάσεβιτς έφεραν το 17-12. Ο Φλοίσβος προσπάθησε να επιστρέψει με επιθέσεις του Κόβαρ και μπλοκ του Χαραλαμπίδη (20-16), αλλά ο Ερνάντεζ «καθάρισε» το σετ από τη γραμμή του σερβίς, οδηγώντας τους γηπεδούχους στο 25-17 και το 2-0.

Στο τρίτο σετ, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν αποφασισμένοι να μην παραδώσουν τα όπλα. Με άσσους των Βιλιμάνοβιτς και Κόβαρ πήραν κεφάλι στο σκορ (5-8, 9-13). Ο ΠΑΟΚ πλησίασε με επιθέσεις του Ερνάντεζ, όμως ο Φλοίσβος, βρίσκοντας λύσεις τόσο από πρώτο χρόνο όσο και από το σερβίς με τον Μελλέ, ξέφυγε ξανά (11-17). Παρά την προσπάθεια του Κοβάσεβιτς να μειώσει (16-20), οι καλές επιθέσεις του Ηρακλή Παπαδόπουλου έφεραν το 19-25 και το 2-1 στα σετ.

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, που με άσσο του Κοκκινάκη και κόντρα επίθεση του Κοβάσεβιτς προηγήθηκε νωρίς (5-1, 10-5). Ο Φλοίσβος όμως ανέβασε στροφές, πίεσε στο μπλοκ και στην επίθεση και μείωσε σε 13-11, βάζοντας ξανά φωτιά στο παιχνίδι. Ένα εντυπωσιακό σερί από τα σερβίς του Φαν Γκάρντερεν έφερε τους φιλοξενούμενους μπροστά με 17-19, με το σετ να εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ (20-20, 23-23). Ο Κοβάσεβιτς με καθοριστικό μπλοκ χάρισε το πρώτο ματς μπολ στον ΠΑΟΚ, ο Ερνάντεζ έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τελικά το άουτ του Φαν Γκάρντερεν σφράγισε το 26-24 και τη νίκη με 3-1.

Τα σετ: 25-18, 25-17, 19-25, 26-24

