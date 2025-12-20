Έπιασε δεκατριάρι και προχωράει

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποχαιρετάει ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες το 2025. Το πρώτο μισό της φετινής σεζόν μοιάζει ιδανικό αλλά αυτό που μετράει περισσότερο και από τα αποτελέσματα είναι η συνολική εικόνα που είναι δημιούργημα ενός ανθρώπου.

Με έντεκα νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, δύο στην Ευρώπη και χωρίς καμία ήττα η συγκομιδή των πρασίνων μοιάζει ιδανική. Και όλα αυτά με κάποιες… χλιαρές φωνές που γκρίνιαζαν όταν η ομάδα κέρδιζε στο τάι μπρέικ να έχουν πλέον σιγήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος υγεία και αισιοδοξία κάτι που πηγάζει από τη δουλειά του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Σε ένα πρωτάθλημα πέρα για πέρα ανταγωνιστικό ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή στου δρόμου τα μισά παρουσιάζοντας μια ομάδα που ωστόσο δεν έχει αγγίζει ακόμα το πικ της. Η νίκη κόντρα στον Μίλωνα ήταν ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ. Αυτό που παρουσίασε ο Κιαπίνι στη Νέα Σμύρνη ήταν κάτι που είδαμε ξανά και ξανά φέτος, δηλαδή μια ομάδα που ο ορισμός των βασικών και των αναπληρωματικών είναι σχετικός και που όλες οι παίκτριες είναι, και κυρίως αισθάνονται, σημαντικές.

Οι πράσινες έχουν ανταπεξέρθει σε όλα τα δύσκολα παιχνίδια και αυτό κόντρα στον Μίλωνα ήταν ένα από αυτά που η διαχείρισή του είναι πιο απλή ειδικά όταν στην αντίπαλη πλευρά απουσιάζει η βασική πασαδόρος και η βασική διαγώνια. Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν γεμάτη σοβαρότητα και πειθαρχία και κυρίως χωρίς να υποτιμήσει ούτε στιγμή τον αντίπαλο. Και όπως έχει γίνει φανερό φέτος, ακόμα και όταν παίκτριες σαν τη Σάμανταν βρίσκονται στον πάγκο δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα με το δίδυμο Χατζηευστρατιάδου-Παπαγεωργίου. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η Κωνταντίνου βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο αντί της Λαμπκόφσκα.

Αυτό που περικλείει όλη την ουσία είναι αυτό που είπε ο Κιαπίνι στο τέλος του αγώνα. Το ζητούμενο είναι όχι τα αποτελέσματα αλλά η εξέλιξη. Η ομάδα αυτή έχει κάνει ένα καλό τρίμηνο αλλά έχει περιθώρια βελτίωσης και κυρίως έχει μπροστά της ακόμα πιο δύσκολα. Άλλωστε έχουμε δει να ανατρέπονται πολλά στα πλέι οφ και πολλές φορές και πριν τα πλέι οφ. Σαφώς οι πράσινες έχουν μια καλή διαγώνια αλλά η Μπένετ δείχνει ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο 100% και επιπλέον έγινε ξεκάθαρο ότι σε πολλά παιχνίδια υπήρχαν σκαμπανεβάσματα και αδύναμα σημεία. Αυτό πήγαζε κυρίως από τη συγκέντρωση και φάνηκε ίσως περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι κόντρα στον ΖΑΟΝ και την ΑΕΚ.

Η συγκέντρωση, όμως, είναι κάτι που διορθώνεται και όσο η ομάδα θα παραμένει πιστή στις αρχές της θα αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια είναι κατά καιρούς καλές παίκτριες και καλούς προπονητές. Φέτος ωστόσο έχει εξαιρετική οργάνωση όχι μόνο από τον ίδιο τον Κιαπίνι αλλά από όλο το επιτελείο του συνολικά. Και αυτό παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο. Το ζήτημα της εξέλιξης είναι πιο ουσιαστικό αφού οι νίκες μπορεί να κριθούν πολλές φορές σε λεπτομέρειες και να έρθουν από το πουθενά. Η βελτίωση της ομάδας είναι αυτή που θα μειώσει τις αδυναμίες και τα σκαμπανεβάσματα και αυτό το ξέρει ο Ιταλός κόουτς καλύτερα από τον καθένα και επιπλέον είναι αυτό που γεμίζει αισιοδοξία την ομάδα.