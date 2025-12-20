Ο Πανιώνιος Betsson βρήκε χωρίς ψυχολογία τον Παναθηναϊκό, προηγήθηκε 2-0 αλλά οι πράσινοι έδειξαν… άντερα και γύρισαν το ματς με 3-2, σε μια δύσκολη έδρα με τρομερό Νίλσεν!

Μπορεί να είδε τον Πανιώνιο Betsson να παίρνει ένα ισχυρό προβάδισμα στα σετ (2-0). Ο Παναθηναϊκός έκανε την ολική ανατροπή και επέστρεψε στις νίκες στην Volley League, παίρνοντας 2 πόντους στη Νέα Σμύρνη.

Το πρώτο σετ ήταν συγκλονιστικό. Αρχικά οι 2 ομάδες πήγαιναν.. χέρι χέρι στο σκορ, ώσπου ο Πανιώνιος πήγε στο +4 (17-13) και παρότι οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με τρεις σε σημαντικό σημείο (23-20), οι «πράσινοι» το ανέτρεψαν σε 23-24. Από εκεί και πέρα οι 2 ομάδες είχαν set ball που δεν εκμεταλλεύτηκαν ώσπου ο Πανιώνιος, έκανε το 1-0 στα σετ με το φοβερό 40-38.

Ανώτερος εξαρχής στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος, αφού γρήγορα πήγε στο +6 (8-2). Το «τριφύλλι» μείωσε στους τέσσερις (11-7), αλλά ο «Ιστορικός» διεύρυνε εκ νέου το προβάδισμα του στο +7 (15-8). Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να μην βρίσκουν λύσεις σε επίθεση και υποδοχή, δίνοντας την ευκαιρία στους «κυανέρυθρους» να... φύγουν στο +9 (23-14) και να πάρουν το σετ με 25-18.

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο τρίτο σετ, από νωρίς ξέφυγε με +4 (6-10). Με μπλοκ του Σπίριτο ανέβηκε στους 8 (10-18). Η απόσταση έφτασε διψήφιο νούμερο (12-23) και με σχετική ευκολία οι «πράσινοι» μείωσαν στα σετ με 15-25.

Στο τέταρτο σετ παρότι είδε τον Πανιώνιο να είναι μπροστά με +2 (12-10), ο Παναθηναϊκός απάντησε με τρεις αναπάντητους πόντους (12-13). Συνέχισε η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να ανεβάζει ρυθμό στην επίθεση, έτσι διεύρυνε το υπέρ της σκορ στους 5 (17-22). Οι γηπεδούχοι μείωσαν (20-22), όμως οι «πράσινοι» δεν επηρεάστηκαν και έκαναν το 2-2 στα σετ (22-25).

Στο tie break οι 2 ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, ώσπου ο Νίλσεν με τα εξαιρετικά σερβίς του προκάλεσε πολλά προβλήματα στην υποδοχή των γηπεδούχων, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στο «τριφύλλι» (7-11). Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να απαντήσει και οι φιλοξενούμενοι έκαναν νέο σερί 0-4 και διαμορφώθηκε το τελικό 2-3 στα σετ με 7-15 και πόντο του Γκάσμαν.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 21-17, 40-38

2ο σετ: 8-2, 16-9, 21-13, 25-18

3ο σετ: 6-8, 10-16, 12-21, 15-25

4ο σετ: 7-8, 14-16, 17-21, 22-25

5ο σετ: 4-5, 7-10, 7-12, 7-15



*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 56 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 42 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 13 άσσους, 69 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 07-15) σε 143'



ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 27 (23/45 επ., 4 μπλοκ), Τίελ 2 (2/2 επ.), Μπίσετ 11 (9/12 επ., 2 μπλοκ), Κάτιτς 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. - 33% άριστες), Μπαρμπούνης 13 (12/29 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 23% άριστες), Μπάσης 5 (2/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 57% υπ. - 30% άριστες), Δρογκάρης, Παλέντζας, Χατζηνικολάου.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 20 (13/16 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Γιάτσκουκ 3 (3/9 επ., 62% υπ. - 25% άριστες), Νίλσεν 32 (26/50 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (8/17 επ.), Ανδρεόπουλος 12 (11/21 επ., 1 άσσος, 76% υπ. - 41% άριστες), Σπίριτο 7 (5 άσσοι, 2 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 77% υπ. - 46% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Παπαλεξίου 1 (1 μπλοκ), Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης 9 (8/16 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. - 38% άριστες).