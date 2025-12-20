Το βιβλίο «ΠΑΟ Διακοπές» κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Ο νέος τόμος του διαδραστικού βιβλίου «ΠΑΟ Διακοπές» κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Παναθηναϊκού Α.Ο., για να κρατήσει την καλύτερη καταπράσινη συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους.

Τα πιο απίθανα ψαλιδάκια, η «χαμένη» λίστα με τις ελληνικές «κατοστάρες», μυστικά από το Χωριό του Άη Βασίλη, αφιερώματα σε γνωστά και άγνωστα ρεκόρ. Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παιχνίδια γνώσεων για όλα τα αθλήματα του Τριφυλλιού.

Και όχι μόνο αυτά: η Σελέν Ερντέμ ανοίγει την καρδιά της στους αναγνώστες, μιλάει για τη φιλοσοφία της ζωής της και για τον αγαπημένο της Παναθηναϊκό, που «δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σωματείο».

Κυκλοφορεί στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Επίσης, μόνο από το www.vivliapao.gr μπορείτε να το αποκτήσετε σε εορταστικό Christmas Kit, μαζί με αφίσα «Κώστας Σλούκας» σε σκίτσο του Κωνσταντίνου Κολέτσου, νέες κάρτες Green Legends και μεταλλική τρίφυλλη καρφίτσα.