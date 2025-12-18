Ιστορικό ντεμπούτο για την 9χρονη Κλειώ σε αγώνα Α2 Γυναικών (pics)

Η Κλειώ Ζωλοσταθιάδη είναι μόλις 9 ετών, όμως βίωσε μια στιγμή που σπάνια συναντά κανείς στον χώρο του βόλεϊ, γράφοντας τη δική της ιστορία.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο της Σκοπέλου, μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα της τοπικής ομάδας απέναντι στον Αίαντα Ευόσμου για το πρωτάθλημα της Α2 Γυναικών, καταγράφοντας μια ιστορική συμμετοχή ως η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Η παρουσία της στο παρκέ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ωστόσο το κοινό χειροκρότησε τη μικρή αθλήτρια που αγωνίστηκε με συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση και αγωνιστική ωριμότητα που δεν συμβαδίζει με την ηλικία της. Χωρίς φόβο και δισταγμό, η Κλειώ έδειξε πως γνώριζε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει.

Η ενασχόλησή της με το βόλεϊ και το μπιτς βόλεϊ είναι αποτέλεσμα καθημερινής τριβής με το άθλημα, καθώς έχει μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της παίζει ο πατέρας της, Ηλίας Ζωλασταθιάδης, προπονητής του Αίαντα Ευόσμου, ο οποίος την καθοδηγεί μεθοδικά, με σεβασμό στα όρια και τις ανάγκες της ηλικίας της.

Η ιστορία της θυμίζει, σε κάποιο βαθμό, την περίπτωση της Αριάνας Μαφρεντίνι, που σε ηλικία 13 ετών έγινε η νεότερη παίκτρια που αγωνίστηκε στη Serie A.