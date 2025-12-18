Οι νίκες δεν εφησυχάζουν τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες αλλαγές

Η εικόνα του ΠΑΟΚ βελτιώθηκε με την παρουσία των Κότσιτς και Μπάκα, οι άνθρωποι του Δικεφάλου δεν «ηρεμούν» και αναμένονται νέες αλλαγές.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες -έστω και δύσκολα- τη Θέτιδα Βούλας με 3-2 στη Μίκρα, βάζοντας... φρένο σε σερί έξι ηττών, με την εικόνα της ομάδας να είναι σαφώς βελτιωμένη.

Η παρουσία τόσο της Κότσιτς όσο και της Μπάκα έδωσαν νέο... αέρα στην ομάδα του Γιαπάνη, μία τελείως διαφορετική εικόνα, η οποία αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά το επόμενο διάστημα.

Παρόλα αυτά αναμένονται νέες εξελίξεις στο τμήμα, καθώς υπάρχουν σκέψεις στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για αλλαγές, καθώς οι παίκτριες που βρίσκονται από το καλοκαίρι στην ομάδα δεν έχουν ανταπεξέλθει στις προσδοκίες.

Το επόμενο κομμάτι της σεζόν αναμένεται να είναι καθοριστικό, αρχής γενομένης από το παιχνίδι στην Αθήνα κόντρα στο Μαρκόπουλο (21/12 18:15), με το οποίο ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Οι παίκτριες βρίσκονται προ των ευθυνών τους και πρέπει να αποδείξουν άμεσα ότι αξίζουν να βρίσκονται στο ρόστερ στου Δικεφάλου.