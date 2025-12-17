Ατομική ποιότητα και ομαδικό άγχος

Τόσο κοντά και τόσο μακριά είναι η ατάκα που ταιριάζει σε τέτοια παιχνίδια. Από τη μία ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά σε μια σοβαρή γκέλα και από την άλλη ο Φλοίσβος βρέθηκε κοντά σε μια σπουδαία νίκη με ανατροπή. Τα συμπεράσματα είναι πάντα περίπλοκα σε τέτοιες συνθήκες αλλά το σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός είναι ακόμα πολύ μακριά από το πικ του.

Μετά το 3-2 του Ολυμπιακού στο Φλοίσβο ενδεχομένως οι γηπεδούχοι να είναι πιο ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα αν και αυτό είναι σχετικό. Παρότι ο Φλοίσβος έχει μείνει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και αγνοεί τις επιτυχίες εξακολουθεί να είναι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα ατομικά.

Ο Ολυμπιακός δεν υποτίμησε το παιχνίδι ούτε μπήκε με αέρα υπερόπτη. Ωστόσο ήταν αρκετές οι περιστροφές όπου κόλλησε η υποδοχή του. Τα σερβίς του Μελλέ έβγαλαν τελείως εκτός ρυθμού τους ερυθρόλευκους και αυτό το πλήρωσαν επιθετικά. Ο Φλοίσβος σέρβιρε πολύ στοχευμένα και αυτό του βγήκε αφού ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε επιθέσεις όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Από τη μία το μπλοκ των γηπεδούχων ανέβηκε με αυτά τα δεδομένα και από την άλλη ο Ολυμπιακός άρχισε να περιμένει τα πάντα από τον Ατανασίγιεβιτς.

Το άγχος και η νευρικότητα του Ολυμπιακού έγιναν ακόμα πιο ξεκάθαρα στο τάι μπρέικ. Όταν μια ομάδα καταφέρνει να ανακάμψει άμεσα από το χαμένο τέταρτο σετ, προηγείται με 1-6 στο τάι μπρέικ και δέχεται σερί 6-0 μένοντας πίσω είναι κάτι που μόνο σε άγχος και έλλειψη καθαρού μυαλού μπορεί να οφείλεται. Παρότι το διάστημα αυτό ο Ολυμπιακός είναι ανεβασμένος με την κατάκτηση του League Cup και με νίκη στην Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει ρυθμό που θα οδηγήσει σε σερί νικών και κατά συνέπεια σε αυτοπεποίθηση.

Εκτός από τον Ατανασίγιεβιτς, που ξέρουμε καλά ποιος είναι και τι δυνατότητες έχει, ένα μεγάλο κέρδος για τον Αντώνη Βουρδέρη και την ομάδα του ήταν ο Πιτακούδης. Ο κεντρικός των ερυθρολεύκων είναι ένας ικανός και ταλαντούχος παίκτης και αυτό το είδαμε για τα καλά και το καλοκαίρι με την εθνική ομάδα. Δεν είναι μόνο οι 6 πόντοι που έδωσε αλλά γενικότερα η ενέργεια και η ταχύτητα που πρόσφερε στη μπροστά ζώνη. Το να καλείται ένας παίκτης να αντικαταστήσει τον Τζούριτς δεν είναι εύκολο από πολλές απόψεις. Ο Πιτακούδης, όσο τον βοήθησε η υποδοχή και η δημιουργία του Καβάνα, ήταν μια πολύτιμη βοήθεια στη μπροστά ζώνη και επιπλέον είναι ένας παίκτης που έχει την ικανότητα να συνεισφέρει σημαντικά από το σερβίς. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της σεζόν ο ρόλος του να είναι πιο ουσιαστικός και να γίνει βασικότατο μέλος της εξάδας των ερυθρολεύκων.

Η επόμενη αγωνιστική φέρνει ένα ακόμα πιο απαιτητικό παιχνίδι για τους ερυθρόλευκους. Ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα πολύ σκληρή και πειθαρχημένη και σε καμία περίπτωση δε λογίζεται ως βατός αντίπαλος. Παρόλα αυτά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει και πάλι την ψυχολογία. Μια νίκη με καθαρό σκορ θα ήταν το καλύτερο «εισιτήριο» για διακοπές για τους ερυθρόλευκους και θα τους έδινε μαξιλάρι ασφαλείας και ηρεμίας. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος θα είναι και ψυχολογικό αλλά και βαθμολογικό την ώρα που ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει και ο ΟΦΗ παραμένει ψηλά.