Βαθμολογία: Ανέβασε την διαφορά ο Παναθηναϊκός - Τρίτος ο Πανιώνιος Betsson

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών μετά την 10η αγωνιστική.

Αρκετές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην βαθμολογία, ύστερα την 10η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός προσπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Μαρκόπουλου, επικρατώντας με 3-0 σετ και μετά τον χαμένο βαθμό του Ολυμπιακού στην Σαντορίνη, ανέβασε την διαφορά στους τρεις.

Ο Πανιώνιος Betsson «λύγισε» με 3-0 σετ στην Κηφισιά του ΖΑΟΝ και ανέβηκε στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

ΑΕΚ - Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)

ΖΑΟΝ - Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)

Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

ΠΑΟΚ - Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)

Ηλυσιακός - Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)

ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών