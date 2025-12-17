Βαθμολογία: Ανέβασε την διαφορά ο Παναθηναϊκός - Τρίτος ο Πανιώνιος Betsson

Αρκετές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην βαθμολογία, ύστερα την 10η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός προσπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Μαρκόπουλου, επικρατώντας με 3-0 σετ και μετά τον χαμένο βαθμό του Ολυμπιακού στην Σαντορίνη, ανέβασε την διαφορά στους τρεις.
Ο Πανιώνιος Betsson «λύγισε» με 3-0 σετ στην Κηφισιά του ΖΑΟΝ και ανέβηκε στην τρίτη θέση.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
- ΑΕΚ - Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)
- ΖΑΟΝ - Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)
- Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)
- ΠΑΟΚ - Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)
- Ηλυσιακός - Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)
- ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)
Η βαθμολογία της Volley League γυναικών
- Παναθηναϊκός 27
- Ολυμπιακός 24
- Πανιώνιος 21
- ΖΑΟΝ 18
- ΑΟ Θήρας 16
- ΠΑΟΚ 15
- ΑΕΚ 15
- Μίλων 12
- Θέτις 11
- Μαρκόπουλο 8
- Άρης 7
- Ηλυσιακός 6