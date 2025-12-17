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Βαθμολογία: Ανέβασε την διαφορά ο Παναθηναϊκός - Τρίτος ο Πανιώνιος Betsson

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Η βαθμολογία της Volley League γυναικών μετά την 10η αγωνιστική.

Αρκετές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην βαθμολογία, ύστερα την 10η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός προσπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Μαρκόπουλου, επικρατώντας με 3-0 σετ και μετά τον χαμένο βαθμό του Ολυμπιακού στην Σαντορίνη, ανέβασε την διαφορά στους τρεις.

Ο Πανιώνιος Betsson «λύγισε» με 3-0 σετ στην Κηφισιά του ΖΑΟΝ και ανέβηκε στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

  • ΑΕΚ - Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)
  • ΖΑΟΝ - Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)
  • Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)
  • ΠΑΟΚ - Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)
  • Ηλυσιακός - Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)
  • ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών

  1. Παναθηναϊκός 27
  2. Ολυμπιακός 24
  3. Πανιώνιος 21
  4. ΖΑΟΝ 18
  5. ΑΟ Θήρας 16
  6. ΠΑΟΚ 15
  7. ΑΕΚ 15
  8. Μίλων 12
  9. Θέτις 11
  10. Μαρκόπουλο 8
  11. Άρης 7
  12. Ηλυσιακός 6
Βαθμολογία: Ανέβασε την διαφορά ο Παναθηναϊκός - Τρίτος ο Πανιώνιος Betsson