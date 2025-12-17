Από τον ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ η Κιουτσιούκη

Η ΑΕΚ απέκτησε την Τάνια Κιουτσιούκη, από τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Τάνια Κιουτσιούκη. Η 29χρονη (24/08/1996) κεντρικός, υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Τάνια Κιουτσιούκη ξεκίνησε την καριέρα της από τον ΓΣ Δράμας, ενώ ακολούθησε η πορεία της σε Πανναξιακό (3η θέση στη Volley League) και ΖΑΟΝ. Το 2016 πήρε μεταγραφή για τη Θέτιδα Βούλας, με την οποία τη σεζόν 2017-18 πανηγύρισε το Πρωτάθλημα στην Pre League και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Λαμία, ενώ την τριετία 2019-2022 φόρεσε τη φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκης. Τη διετία 2021-2023 αγωνίστηκε με τα χρώματα του ΑΟ Θήρας. Το 2024 επέστρεψε στην Θέτιδα Βούλας, ενώ η φετινή χρονιά την βρήκε στον ΠΑΟΚ.

Η Τάνια Κιουτσιούκη δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που έρχομαι σε μία μεγάλη ομάδα, όπως είναι η ΑΕΚ. Θα δώσω το 100% μου για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».