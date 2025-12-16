Βοτανικός: Ξεκίνησαν εργασίες για τις εγκαταστάσεις του ΑΟ (vid)

Ένα νέο, σημερινό, βίντεο δείχνει το πρώτο στάδιο των εργασιών στον χώρο που θα στεγαστούν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Τα μηχανήματα πήραν μπροστά ώστε να γίνουν οι πρόδρομες εργασίες που απαιτούνται και να καθαριστεί ο χώρος πριν μπει ανάδοχος κατασκευής και ξεκινήσει η κατασκευή.

Υπάρχουν βέβαια ακόμα ζητήματα που πρέπει να λυθούν αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρώτο βήμα ώστε να παραδοθεί η εγκατάσταση μέσα στο 2027 και να λειτουργήσει απρόσκοπτα όλο το πρότζεκτ.

Όλα αυτά τη στιγμή που, όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή «11 αυτοί,11 εμείς», σύμφωνα με τους project managers του έργου, τα μπετά και οι κερκίδες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ολοκληρώνονται τον Μάιο του 2026 και ο χρόνος θα μετράει αντίστροφα.